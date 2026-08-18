Манчестер Юнайтед категорично заявил, что не продаст Бруну Фернандеша

Манчестер Юнайтед клуб занял твёрдую позицию относительно будущего своего капитана и главного созидателя Бруну Фернандеша. По данным BBC Sport, английский клуб готов отклонить любое предложение по 31-летнему полузащитнику и категорически не намерен его продавать. Об этом Goal.com сообщает .

В последнее время появлялись сообщения о растущем интересе к португальскому футболисту со стороны европейских грандов и турецких клубов. В частности, турецкий Галатасарай, а также итальянские Ювентус и Милан рассматривали возможность подписания опытного игрока. Отмечалось, что стамбульский клуб даже готовил предложение примерно на 50 миллионов евро.

Руководство извлекло уроки из прошлогодних ошибок

Однако представители «Олд Траффорд» положили конец всем слухам, открыто заявив, что лидер команды не продаётся. Это свидетельствует о кардинальном отличии нынешнего руководства от ситуации годичной давности. Год назад, когда от саудовского клуба «Аль-Хиляль» поступило крупное предложение, клуб оставил право выбора за самим футболистом. Согласно публичным заявлениям, Бруну Фернандеш тогда был разочарован таким отношением руководства и признался, что почувствовал себя ненужным команде.

Нынешняя ситуация выглядит совершенно иначе. Новое руководство рассматривает Фернандеша как центральную фигуру при формировании состава и стремится показать, что вовремя осознало его ценность. Хотя официальных предложений клуб пока не получал, руководство заранее сообщило потенциальным покупателям, что футболист не продаётся.

Желание остаться на «Олд Траффорд» и любовь болельщиков

Действующий контракт футболиста с Манчестер Юнайтед рассчитан ещё на один год и предусматривает опцию продления ещё на сезон. Истечение срока действия пункта о выкупе за 57 миллионов фунтов стерлингов гарантирует, что вся инициатива на трансферном рынке останется у английского клуба. В свою очередь, опытный плеймейкер также предпочитает продолжить карьеру именно в Манчестере.

Тёплый приём болельщиков на прошлой неделе в Дублине во время товарищеского матча против «Лидс Юнайтед» ещё раз подтвердил, насколько важен Фернандеш для клуба. Перед новым сезоном английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед намерен обеспечить стабильность проекта команды, сохранив своего капитана.