Как Бельгия отыгралась с 0:2 до 3:2 в матче против Сенегала?
В 1/16 финала ЧМ-2026 Бельгия и Сенегал подарили болельщикам фантастический матч, который запомнится надолго.
Уступая 0:2 до 86-й минуты, бельгийцы совершили камбэк в концовке. На 120+5-й минуте дополнительного времени Юри Тилеманс реализовал пенальти и вывел свою команду в 1/8 финала.
Сенегал удивил фаворита
Сенегал, вышедший в плей-офф с третьего места в сильной группе, ранее достойно противостоял Франции и Норвегии.
Подопечные Папа Тиава очень активно начали матч против Бельгии. Команда Руди Гарсии поначалу действовала разрозненно и оказалась под давлением соперника.
На 24-й минуте Хабиб Диарра открыл счет и вывел Сенегал вперед.
После этого Бельгия пыталась контролировать игру, но в первом тайме не смогла создать по-настоящему опасных моментов.
Исмаила Сарр сделал счет 2:0
Во втором тайме Сенегал также воспользовался своим шансом.
На 51-й минуте Исмаила Сарр поразил ворота соперника, забив свой четвертый гол на турнире.
При счете 2:0 Сенегал был очень близок к исторической победе.
В составе Бельгии произошел конфликт
Во время перерыва во втором тайме между бельгийскими футболистами возникли разногласия.
Леандро Троссар резко высказал претензии Юри Тилемансу за то, что тот не отдал ему пас. В ситуацию вмешались товарищи по команде, разняв двух игроков.
В тот момент казалось, что это конец участия Бельгии в турнире. Но в последние минуты встречи все кардинально изменилось.
Лукаку начал камбэк
На 86-й минуте Ромелу Лукаку в одно касание замкнул подачу с фланга в штрафную площадь.
После его гола Бельгия с еще большей силой пошла в атаку и осадила штрафную Сенегала.
Спустя три минуты счет сравнялся.
Троссар выполнил навес во вратарскую. Мори Диав ошибся на выходе, а Тилеманс головой отправил мяч в сетку — 2:2.
VAR решил судьбу матча на последних минутах
В дополнительное время команды действовали осторожно, и игра шла к серии пенальти.
Однако на 117-й минуте Ламин Камара неосторожно сыграл в своей штрафной. Пытаясь выбить мяч, он ударил по ноге набегавшего Тилеманса.
Главный арбитр сначала позволил продолжить игру. Но после просмотра VAR в ворота Сенегала был назначен пенальти.
Тилеманс вогнал мяч в «девятку»
На 120+5-й минуте Юри Тилеманс взял ответственность на себя.
Он хладнокровно пробил и отправил мяч в верхний угол ворот — 3:2.
Таким образом, Бельгия, оказавшаяся в сложной ситуации в первом тайме, совершила фантастический камбэк и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
Детали матча
ЧМ-2026. 1/16 финала
Бельгия — Сенегал — 3:2
Голы: Диарра, 24 — 0:1; И.Сарр, 51 — 0:2; Лукаку, 86 — 1:2; Тилеманс, 89 — 2:2; Тилеманс, 120+5, пенальти — 3:2.
Предупреждения: Мехеле, 64 — Камара, 67.
Бельгия: Куртуа, Теат, Мехеле, Де Кёйпер (Менье, 78), Кастань, Тилеманс, Ванакен (Морейра, 63), Де Брёйне (Раскин, 56), Доку (Лукебакио, 56), Троссар (Онана, 109), Де Кетеларе (Лукаку, 46).
Сенегал: Диав, Сиссе, Ниакате, Якобс (Диуф, 93), Диатта, Гана Гейе (Сапоко Ндиай, 95), Гейе (Камара, 66), Диарра (П.Сарр, 73), Мане (Джексон, 93), Ндиай (Мбай, 73), И.Сарр.
Сенегал упустил верную победу
Сенегал вел с разницей в два мяча до 86-й минуты. Но переход команды на удержание счета позволил Бельгии полностью перехватить инициативу.
Бельгийцы, проявившие волю и характер, выбрались из тяжелейшей ситуации и прошли в следующий этап.
Как вы считаете, стал ли этот камбэк Бельгии самым драматичным матчем на ЧМ-2026?
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