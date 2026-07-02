Как Бельгия отыгралась с 0:2 до 3:2 в матче против Сенегала?

·1·Спорт
Как Бельгия отыгралась с 0:2 до 3:2 в матче против Сенегала?

В 1/16 финала ЧМ-2026 Бельгия и Сенегал подарили болельщикам фантастический матч, который запомнится надолго.

Уступая 0:2 до 86-й минуты, бельгийцы совершили камбэк в концовке. На 120+5-й минуте дополнительного времени Юри Тилеманс реализовал пенальти и вывел свою команду в 1/8 финала.

Сенегал удивил фаворита

Сенегал, вышедший в плей-офф с третьего места в сильной группе, ранее достойно противостоял Франции и Норвегии.

Подопечные Папа Тиава очень активно начали матч против Бельгии. Команда Руди Гарсии поначалу действовала разрозненно и оказалась под давлением соперника.

На 24-й минуте Хабиб Диарра открыл счет и вывел Сенегал вперед.

После этого Бельгия пыталась контролировать игру, но в первом тайме не смогла создать по-настоящему опасных моментов.

Исмаила Сарр сделал счет 2:0

Во втором тайме Сенегал также воспользовался своим шансом.

На 51-й минуте Исмаила Сарр поразил ворота соперника, забив свой четвертый гол на турнире.

При счете 2:0 Сенегал был очень близок к исторической победе.

В составе Бельгии произошел конфликт

Во время перерыва во втором тайме между бельгийскими футболистами возникли разногласия.

Леандро Троссар резко высказал претензии Юри Тилемансу за то, что тот не отдал ему пас. В ситуацию вмешались товарищи по команде, разняв двух игроков.

В тот момент казалось, что это конец участия Бельгии в турнире. Но в последние минуты встречи все кардинально изменилось.

Лукаку начал камбэк

На 86-й минуте Ромелу Лукаку в одно касание замкнул подачу с фланга в штрафную площадь.

После его гола Бельгия с еще большей силой пошла в атаку и осадила штрафную Сенегала.

Спустя три минуты счет сравнялся.

Троссар выполнил навес во вратарскую. Мори Диав ошибся на выходе, а Тилеманс головой отправил мяч в сетку — 2:2.

VAR решил судьбу матча на последних минутах

В дополнительное время команды действовали осторожно, и игра шла к серии пенальти.

Однако на 117-й минуте Ламин Камара неосторожно сыграл в своей штрафной. Пытаясь выбить мяч, он ударил по ноге набегавшего Тилеманса.

Главный арбитр сначала позволил продолжить игру. Но после просмотра VAR в ворота Сенегала был назначен пенальти.

Тилеманс вогнал мяч в «девятку»

На 120+5-й минуте Юри Тилеманс взял ответственность на себя.

Он хладнокровно пробил и отправил мяч в верхний угол ворот — 3:2.

Таким образом, Бельгия, оказавшаяся в сложной ситуации в первом тайме, совершила фантастический камбэк и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

Детали матча

ЧМ-2026. 1/16 финала

Бельгия — Сенегал — 3:2

Голы: Диарра, 24 — 0:1; И.Сарр, 51 — 0:2; Лукаку, 86 — 1:2; Тилеманс, 89 — 2:2; Тилеманс, 120+5, пенальти — 3:2.

Предупреждения: Мехеле, 64 — Камара, 67.

Бельгия: Куртуа, Теат, Мехеле, Де Кёйпер (Менье, 78), Кастань, Тилеманс, Ванакен (Морейра, 63), Де Брёйне (Раскин, 56), Доку (Лукебакио, 56), Троссар (Онана, 109), Де Кетеларе (Лукаку, 46).

Сенегал: Диав, Сиссе, Ниакате, Якобс (Диуф, 93), Диатта, Гана Гейе (Сапоко Ндиай, 95), Гейе (Камара, 66), Диарра (П.Сарр, 73), Мане (Джексон, 93), Ндиай (Мбай, 73), И.Сарр.

Сенегал упустил верную победу

Сенегал вел с разницей в два мяча до 86-й минуты. Но переход команды на удержание счета позволил Бельгии полностью перехватить инициативу.

Бельгийцы, проявившие волю и характер, выбрались из тяжелейшей ситуации и прошли в следующий этап.

Как вы считаете, стал ли этот камбэк Бельгии самым драматичным матчем на ЧМ-2026?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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