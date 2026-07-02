Энцо Фернандес ищет пути покинуть «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в другом клубе. Агент аргентинского футболиста Хавьер Пасторе прояснил слухи вокруг игрока и официально подтвердил, что в настоящее время рассматриваются варианты ухода из клуба. Об этом сообщает издание Marca. Об этом Goal.com сообщает в новости.

Пасторе в интервью на одном из мероприятий в Майами не стал скрывать, что ведутся переговоры относительно будущего Фернандеса. Хотя на данный момент окончательного соглашения ни с одним клубом достигнуто не было, агенты футболиста анализируют все варианты, чтобы покинуть «Стэмфорд Бридж». Эта новость стала неожиданностью для болельщиков «Челси», так как Энцо считается одним из самых дорогих трансферов команды.

В последнее время имя Энцо Фернандеса часто связывают с испанскими грандами, в частности с «Реал Мадридом». Пасторе объяснил интерес футболиста к Мадриду и причины его частых визитов туда. По его словам, в Мадриде живут близкие друзья Энцо, включая Хулиана Альвареса, и этот город просто удобен для него как для отдыха, так и для решения рабочих вопросов.

Интерес «Реал Мадрида» и вероятность трансфера

«Энцо сейчас сосредоточен на национальной сборной, однако мы рассматриваем возможности его ухода из «Челси». На данный момент конкретного соглашения ни с одной командой нет», — говорит Хавьер Пасторе. Он отметил, что Мадрид является привлекательным местом для любого футболиста и Энцо любит проводить там время, но это не означает, что трансфер решен.

Выступления Энцо Фернандеса в составе «Челси» оцениваются экспертами по-разному. Он выделяется способностью действовать на различных позициях на поле. Аргентинский футболист иногда играет в роли опорного полузащитника, а иногда в более атакующей роли, адаптируясь к действиям рядом с такими лидерами, как Лионель Месси. Вполне естественно, что его универсальность привлекает внимание других топ-клубов Европы.

В настоящее время футболист принимает участие в важных турнирах в составе сборной Аргентины. По словам Пасторе, психологическое состояние Энцо на высшем уровне, и он выкладывается на поле на все сто. Несмотря на неопределенность в клубе, он продолжает демонстрировать свое мастерство на международной арене, что может положительно сказаться на его трансферной стоимости и репутации.

Руководство «Челси» пока не дало официальной реакции на эти заявления. Однако, если Энцо твердо выразит желание уйти, очевидно, что лондонский клуб потребует крупную сумму компенсации. Ожидается, что развитие событий станет более ясным в ближайшие месяцы, накануне открытия трансферного окна.