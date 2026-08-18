Мафтуну Холмуродову выдали замуж (видео)

·58·Культура
Мафтуну Холмуродову выдали замуж (видео)

Сегодня, 18 августа, в социальных сетях распространились кадры с бракосочетания певицы Мафтуны Холмуродовой, привлекшие внимание подписчиков.

На видео запечатлён незабываемый день в жизни певицы — свадебная церемония проходит в приподнятом настроении. Видно, что близкие жениха и невесты собрались вместе, царит праздничная атмосфера, а на свадьбу пришли ряд артистов.

Для Мафтуны Холмуродовой этот день стал одним из самых радостных и незабываемых событий в жизни. Поклонники и подписчики певицы поздравляют её с новым этапом жизни в социальных сетях и направляют ей искренние пожелания.

Видео со свадьбы за короткое время широко распространились, вызвав у многих интерес к этому важному событию в личной жизни певицы.

Мафтуна Холмуродова
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