Астронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКС

·1·Технологии
Астронавты NASA и ESA вышли в открытый космос с борта МКС

Астронавт NASA Анил Менон и представитель Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено успешно вышли в открытый космос через шлюз «Квест» американского сегмента Международной космической станции (МКС). Главная цель этого важного выхода в открытый космос — заменить устаревшее антенное оборудование, предназначенное для связи с Землёй и передачи данных между станцией и наземным центром управления в Хьюстоне. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, эти сложные ремонтные и технические работы начались в 08:29 по восточному времени США и должны продлиться около шести с половиной часов. За это время астронавтам предстоит выполнить ряд технических операций в открытом космосе.

Замена антенны и её значение

Задача специалистов заключается в демонтаже старой антенны связи, расположенной на внешней платформе станции, и установке вместо неё нового устройства на сегменте З1 фермы МКС. Безопасное размещение старого оборудования на внешней платформе и подключение новой технологии имеют большое значение для истории космонавтики, поскольку непрерывная связь играет решающую роль в обеспечении безопасности станции и проведении научных исследований.

Эта миссия стала 282-м выходом в открытый космос в рамках сборки, обслуживания и модернизации Международной космической станции.

Исторические моменты и опыт экипажа

Этот выход имеет особое значение и для членов экипажа. В частности:

  • для Анила Менона это второй выход в открытый космос в его карьере;
  • для Софи Адено это первый опыт работы в открытом космосе;
  • кроме того, Софи Адено стала первой француженкой в истории, вышедшей в открытый космос.
Космические агентства демонстрируют этот исторический процесс широкой публике в удобном формате. В частности, NASA организовало прямую онлайн-трансляцию хода ремонтных и модернизационных работ.

NASAESAМКСОткрытый КосмосКосмические Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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