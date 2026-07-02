«Тоттенхэм» сотрясает трансферный рынок: Де Дзерби готов выложить 80 миллионов фунтов за новую звезду

·45·Спорт
«Тоттенхэм» сотрясает трансферный рынок: Де Дзерби готов выложить 80 миллионов фунтов за новую звезду

Лондонский «Тоттенхэм», продолжая свою активность в летнее трансферное окно, намерен предпринять серьезный шаг для усиления линии атаки. Новый главный тренер команды Роберто Де Дзерби определил своей главной целью молодого таланта «Борнмута» Эли Джуниора Круппи. Если этот трансфер состоится, общие расходы «шпор» в текущем сезоне могут достичь рекордного уровня. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

По информации лондонского издания Футбалл, 20-летний французский вингер признан наиболее подходящим кандидатом для усиления левого фланга атаки «Тоттенхэма». Эли Джуниор Круппи в прошлом сезоне дебютировал в английской Премьер-лиге и всех удивил. Он сумел забить 13 голов в 33 матчах, установив новый рекорд лиги как самый результативный подросток в дебютном сезоне.

Конкуренция в трансферной гонке и цена

Однако заполучить талантливого футболиста «Тоттенхэму» будет непросто. «Борнмут» готов расстаться со своим самым ценным активом минимум за 80 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, в борьбу за игрока вступили другой лондонский гранд «Арсенал» и французский «Пари Сен-Жермен». Действующий контракт Круппи рассчитан до 2030 года, что дает «Борнмуту» преимущество в переговорах.

По данным Goal.com, руководство «Тоттенхэма» верит, что привлекательность проекта под руководством Роберто Де Дзерби поможет переманить футболиста. Если трансфер Круппи не состоится, клуб рассматривает в качестве альтернативы Рафаэля Леао из «Милана» и Савиньо из «Манчестер Сити». Также не исключен переход еще одного нападающего, который составит конкуренцию Ришарлисону и Доминику Соланке в центре атаки.

Рекордные расходы

В текущее трансферное окно «Тоттенхэм» уже провел ряд громких сделок. В состав команды присоединились следующие игроки:
  • Сандро Тонали (100 миллионов фунтов стерлингов);
  • Энди Робертсон;
  • Марко Сенези;
  • Ян Пол ван Хекке;
  • Матеус Фернандеш и Мартин Дубравка.

Если трансфер Эли Джуниора Круппи также завершится успешно, летние расходы клуба могут достичь беспрецедентных 350 миллионов фунтов стерлингов. Это станет одной из самых дорогих трансферных кампаний в истории английской Премьер-лиги. Роберто Де Дзерби планирует усилить команду не только в атаке, но и в защите и вратарской линии — в сфере интересов клуба остается и голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Трэффорд.

ТоттенхэмПремьер-лигаТрансферыРоберто Де ДзербиЭли Джуниор Круппи
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Инфантино обратился к Узбекистану с трогательным посланиемИнфантино обратился к Узбекистану с трогательным посланиемСегодня, 20:14Неожиданные перемены в «Ливерпуле»: спортивный директор Ричард Хьюз отправляется в Саудовскую АравиюНеожиданные перемены в «Ливерпуле»: спортивный директор Ричард Хьюз отправляется в Саудовскую АравиюСегодня, 18:58Эллиот Андерсон официально перешел в «Манчестер Сити»Эллиот Андерсон официально перешел в «Манчестер Сити»Сегодня, 18:56Матч Узбекистана собрал рекордную аудиторию в КазахстанеМатч Узбекистана собрал рекордную аудиторию в КазахстанеСегодня, 18:48Почему Бехруз Каримов пока не спешит переходить в гранды?Почему Бехруз Каримов пока не спешит переходить в гранды?Сегодня, 18:41Миланович рассказал, чего не хватило сборной УзбекистанаМиланович рассказал, чего не хватило сборной УзбекистанаСегодня, 18:35
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану