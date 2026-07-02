«Тоттенхэм» сотрясает трансферный рынок: Де Дзерби готов выложить 80 миллионов фунтов за новую звезду

Лондонский «Тоттенхэм», продолжая свою активность в летнее трансферное окно, намерен предпринять серьезный шаг для усиления линии атаки. Новый главный тренер команды Роберто Де Дзерби определил своей главной целью молодого таланта «Борнмута» Эли Джуниора Круппи. Если этот трансфер состоится, общие расходы «шпор» в текущем сезоне могут достичь рекордного уровня. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

По информации лондонского издания Футбалл, 20-летний французский вингер признан наиболее подходящим кандидатом для усиления левого фланга атаки «Тоттенхэма». Эли Джуниор Круппи в прошлом сезоне дебютировал в английской Премьер-лиге и всех удивил. Он сумел забить 13 голов в 33 матчах, установив новый рекорд лиги как самый результативный подросток в дебютном сезоне.

Конкуренция в трансферной гонке и цена

Однако заполучить талантливого футболиста «Тоттенхэму» будет непросто. «Борнмут» готов расстаться со своим самым ценным активом минимум за 80 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, в борьбу за игрока вступили другой лондонский гранд «Арсенал» и французский «Пари Сен-Жермен». Действующий контракт Круппи рассчитан до 2030 года, что дает «Борнмуту» преимущество в переговорах.

По данным Goal.com, руководство «Тоттенхэма» верит, что привлекательность проекта под руководством Роберто Де Дзерби поможет переманить футболиста. Если трансфер Круппи не состоится, клуб рассматривает в качестве альтернативы Рафаэля Леао из «Милана» и Савиньо из «Манчестер Сити». Также не исключен переход еще одного нападающего, который составит конкуренцию Ришарлисону и Доминику Соланке в центре атаки.

Рекордные расходы

Сандро Тонали (100 миллионов фунтов стерлингов);

Энди Робертсон;

Марко Сенези;

Ян Пол ван Хекке;

Матеус Фернандеш и Мартин Дубравка.

В текущее трансферное окно «Тоттенхэм» уже провел ряд громких сделок. В состав команды присоединились следующие игроки:

Если трансфер Эли Джуниора Круппи также завершится успешно, летние расходы клуба могут достичь беспрецедентных 350 миллионов фунтов стерлингов. Это станет одной из самых дорогих трансферных кампаний в истории английской Премьер-лиги. Роберто Де Дзерби планирует усилить команду не только в атаке, но и в защите и вратарской линии — в сфере интересов клуба остается и голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Трэффорд.