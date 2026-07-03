Ливерпуль установил на стадионе «Энфилд» памятник в память о Диогу Жота и его брате

·34·Спорт
Ливерпуль установил на стадионе «Энфилд» памятник в память о Диогу Жота и его брате

Английский клуб «Ливерпуль» установил на территории стадиона «Энфилд» специальный мемориал, чтобы увековечить память своего бывшего нападающего Диогу Жота и его брата Андре Силвы. Этот комплекс был открыт в первую годовщину трагической гибели футболиста и его брата в автокатастрофе в Испании. Данный шаг расценивается как символ глубокого уважения клуба к своим игрокам и солидарности с болельщиками. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Мемориал под названием «Вечные 20» (Форевер 20) расположен в части стадиона у 97-й авеню, рядом с главной трибуной. Именно это место в первые дни после трагедии стало точкой, где тысячи болельщиков оставляли букеты цветов, шарфы и письма с соболезнованиями. Теперь это место превратилось в официальный памятный уголок для почтения памяти братьев.

Символическое значение памятника

Скульптура была создана известным скульптором Эммой Роджерс и воплощает в себе несколько символических смыслов. Центральная часть мемориала напоминает знаменитый жест «сердце», который Диогу Жота использовал при праздновании голов. Кроме того, при взгляде с разных ракурсов на памятнике видны номера 20 и 30, которые носили Диогу Жота и его брат.

По сообщению пресс-службы «Ливерпуля», камни для основания памятника были специально доставлены из родного города братьев — города Гондомар в Португалии. Кроме того, некоторые вещи, оставленные болельщиками в дни трагедии, были обработаны воском и встроены в композицию памятника. Это символизирует неразрывную связь между болельщиками и командой.

Номер 20 навсегда выведен из обращения

В знак уважения к памяти Диогу Жота руководство клуба полностью вывело из обращения 20-й номер футболки для всех составов (основной команды, женской команды и академий). Теперь в истории «Ливерпуля» ни один футболист не выйдет на поле под этим номером. Это редкий случай в истории клуба, который показывает, насколько глубоко футболист запечатлелся в сердцах команды и болельщиков.

В официальном заявлении клуба говорится: «3 июля — день тяжелой утраты для нас. Диогу был человеком, который с самоотдачей играл за «Ливерпуль» и был любим всеми. Он навсегда останется нашим португальским парнем». В мероприятии приняли участие члены команды, тренерский штаб и родственники футболистов, выразившие свое почтение.

Эта трагедия стала тяжелым ударом для команды «Ливерпуль» и всего футбольного сообщества. Диогу Жота за свою короткую, но яркую карьеру забил множество важных голов за клуб из Мерсисайда. Теперь этот мемориал будет служить местом памяти о героях, которые были частью команды, для каждого болельщика, посещающего «Энфилд».

ЛиверпульДиогу ЖотаЭнфилдФутболМемориал
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Луис де ла Фуэнте: Ламин Ямаль еще не показал свою лучшую игру на ЧМ-2026Луис де ла Фуэнте: Ламин Ямаль еще не показал свою лучшую игру на ЧМ-2026Сегодня, 12:53Юрген Клопп готов возглавить сборную Германии...Юрген Клопп готов возглавить сборную Германии...Сегодня, 12:25Криштиану Роналду завершает карьеру в сборной: «Последний танец» подтвержденКриштиану Роналду завершает карьеру в сборной: «Последний танец» подтвержденСегодня, 11:55Роналду рассказал, какие пожелания он передал МодричуРоналду рассказал, какие пожелания он передал МодричуСегодня, 11:09Нагельсманн покидает сборную ГерманииНагельсманн покидает сборную ГерманииСегодня, 11:05Определились 13 участников 1/8 финала ЧМ-2026Определились 13 участников 1/8 финала ЧМ-2026Сегодня, 11:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану