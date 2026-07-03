Ливерпуль установил на стадионе «Энфилд» памятник в память о Диогу Жота и его брате

Английский клуб «Ливерпуль» установил на территории стадиона «Энфилд» специальный мемориал, чтобы увековечить память своего бывшего нападающего Диогу Жота и его брата Андре Силвы. Этот комплекс был открыт в первую годовщину трагической гибели футболиста и его брата в автокатастрофе в Испании. Данный шаг расценивается как символ глубокого уважения клуба к своим игрокам и солидарности с болельщиками. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Мемориал под названием «Вечные 20» (Форевер 20) расположен в части стадиона у 97-й авеню, рядом с главной трибуной. Именно это место в первые дни после трагедии стало точкой, где тысячи болельщиков оставляли букеты цветов, шарфы и письма с соболезнованиями. Теперь это место превратилось в официальный памятный уголок для почтения памяти братьев.

Символическое значение памятника

Скульптура была создана известным скульптором Эммой Роджерс и воплощает в себе несколько символических смыслов. Центральная часть мемориала напоминает знаменитый жест «сердце», который Диогу Жота использовал при праздновании голов. Кроме того, при взгляде с разных ракурсов на памятнике видны номера 20 и 30, которые носили Диогу Жота и его брат.

По сообщению пресс-службы «Ливерпуля», камни для основания памятника были специально доставлены из родного города братьев — города Гондомар в Португалии. Кроме того, некоторые вещи, оставленные болельщиками в дни трагедии, были обработаны воском и встроены в композицию памятника. Это символизирует неразрывную связь между болельщиками и командой.

Номер 20 навсегда выведен из обращения

В знак уважения к памяти Диогу Жота руководство клуба полностью вывело из обращения 20-й номер футболки для всех составов (основной команды, женской команды и академий). Теперь в истории «Ливерпуля» ни один футболист не выйдет на поле под этим номером. Это редкий случай в истории клуба, который показывает, насколько глубоко футболист запечатлелся в сердцах команды и болельщиков.

В официальном заявлении клуба говорится: «3 июля — день тяжелой утраты для нас. Диогу был человеком, который с самоотдачей играл за «Ливерпуль» и был любим всеми. Он навсегда останется нашим португальским парнем». В мероприятии приняли участие члены команды, тренерский штаб и родственники футболистов, выразившие свое почтение.

Эта трагедия стала тяжелым ударом для команды «Ливерпуль» и всего футбольного сообщества. Диогу Жота за свою короткую, но яркую карьеру забил множество важных голов за клуб из Мерсисайда. Теперь этот мемориал будет служить местом памяти о героях, которые были частью команды, для каждого болельщика, посещающего «Энфилд».