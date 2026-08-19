Журнал Вогуе назвал самую стильную собаку 2026 года

·19·Мир
Журнал Вогуе назвал самую стильную собаку 2026 года

Популярный американский журнал Вогуе назвал самую стильную собаку 2026 года. Победителем проходившего в этом году конкурса Догуе стал пёс по кличке Сир Спуд, относящийся к породе итальянская левретка. Об этом сообщает ТАСС.

Владельцы собак прислали на конкурс тысячи фотографий. Жюри оценивало работы по нескольким критериям: учитывались оригинальность снимка, то, насколько хорошо на нём передан характер собаки, а также соответствие изображения концепции модного журнала.

Сир Спуд покорил жюри своей раскованностью перед камерой и выразительным взглядом.

После победы Сир Спуд появится на обложке журнала Догуе, посвящённого животным в мире моды. Таким образом, он станет не только победителем конкурса, но и новой «звездой» модной сцены.

VogueСэр СпадDogueТАСС
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