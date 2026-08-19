Мужчину оштрафовали за отправку женщине непристойной фотографии в Telegram

В Дехканабадском районе Кашкадарьинской области 35-летний мужчина был привлечён к ответственности за отправку знакомой женщине оскорбительных сообщений и непристойной фотографии через Telegram.

Как выяснилось, мужчина переписывался с женщиной, с которой был знаком с 2015 года, через Telegram. Позже он начал отправлять ей сообщения оскорбительного содержания и приставать к ней. Кроме того, он отправил ей фотографию порнографического содержания.

На судебном заседании женщина заявила, что подобные действия мужчины происходили не впервые. Она попросила суд дать правовую оценку случившемуся и принять законные меры.

Рассмотрев материалы дела, суд оштрафовал мужчину на сумму, равную 30-кратному размеру базовой расчётной величины. Штраф составил 12 миллионов 360 тысяч сумов.

Этот случай ещё раз показывает, что при использовании интернет-мессенджеров необходимо уважительно относиться к чести, достоинству и неприкосновенности частной жизни других лиц.