Жозе Моуринью поражён действиями Килиана Мбаппе на тренировках

·25·Спорт
Жозе Моуринью поражён действиями Килиана Мбаппе на тренировках

Главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью выразил удовлетворение тем, что французский нападающий Килиан Мбаппе присоединился к предсезонному сбору раньше установленного срока. Специалист высоко оценил выдающийся талант и профессиональный подход звёздного футболиста. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, Килиан Мбаппе сократил отпуск, досрочно вернулся в расположение команды на базе «Вальдебебас» и начал подготовку к новому сезону. Опытный португальский тренер не скрывал удовлетворения возможностью ежедневно наблюдать за тренировками нападающего мирового класса.

Мастерство на стратосферном уровне

В интервью испанскому телеканалу «Эль Чирингито» Жозе Моуринью с восторгом рассказал об исключительных качествах 27-летнего футболиста на тренировках. По его словам, действия французского нападающего на поле порой даже вызывают улыбку.

«Мбаппе играет просто невероятно», — заявил Моуринью. — «Иногда он заставляет меня смеяться на тренировках, потому что он слишком хорош. Он действует на стратосферном уровне».

Профессиональный подход и ответственность

Тренер отдельно отметил, что Мбаппе по собственной инициативе сократил отпуск и прибыл в команду раньше срока. Подчёркивается, что этот поступок стал позитивным стимулом для всей команды.

По мнению специалиста, такое отношение футболиста показывает, насколько серьёзно он относится к своей работе: «Мне нужна именно такая преданность делу. Вообще-то этот парень мог начать тренировки 14 августа, но приехал уже 12-го. Это многое говорит о том, какой он человек».

Напомним, в прошлом сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе уверенно выступал за «Реал Мадрид» и стал главным лидером атаки команды. Он принял участие в 31 матче Ла Лиги и забил 25 голов.

Жозе МоуриньюКилиан МбаппеРеал МадридЛа ЛигаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Массимо Мауро: если Дуглас Луис будет больше бегать, он станет идеальным для «Ювентуса»Массимо Мауро: если Дуглас Луис будет больше бегать, он станет идеальным для «Ювентуса»Сегодня, 16:15Диёр Имомксо‘джаев ещё четыре года будет генеральным директором ЛигиДиёр Имомксо‘джаев ещё четыре года будет генеральным директором ЛигиСегодня, 16:09Готов ли «Манчестер Сити» продать Нико Гонсалеса?Готов ли «Манчестер Сити» продать Нико Гонсалеса?Сегодня, 16:05Эвертон подтвердил, что поддерживает связь с Манчестер Сити по трансферу Джека ГрилишаЭвертон подтвердил, что поддерживает связь с Манчестер Сити по трансферу Джека ГрилишаСегодня, 15:53В «Ювентусе» для Спаллетти время истекло: Джон Элканн требует только победыВ «Ювентусе» для Спаллетти время истекло: Джон Элканн требует только победыСегодня, 15:19У «Ювентуса» закончились возможности для Спаллетти: главный тренер обязан только побеждатьУ «Ювентуса» закончились возможности для Спаллетти: главный тренер обязан только побеждатьСегодня, 15:16
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова