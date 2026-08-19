Жозе Моуринью поражён действиями Килиана Мбаппе на тренировках

Главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью выразил удовлетворение тем, что французский нападающий Килиан Мбаппе присоединился к предсезонному сбору раньше установленного срока. Специалист высоко оценил выдающийся талант и профессиональный подход звёздного футболиста. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, Килиан Мбаппе сократил отпуск, досрочно вернулся в расположение команды на базе «Вальдебебас» и начал подготовку к новому сезону. Опытный португальский тренер не скрывал удовлетворения возможностью ежедневно наблюдать за тренировками нападающего мирового класса.

Мастерство на стратосферном уровне

В интервью испанскому телеканалу «Эль Чирингито» Жозе Моуринью с восторгом рассказал об исключительных качествах 27-летнего футболиста на тренировках. По его словам, действия французского нападающего на поле порой даже вызывают улыбку.

«Мбаппе играет просто невероятно», — заявил Моуринью. — «Иногда он заставляет меня смеяться на тренировках, потому что он слишком хорош. Он действует на стратосферном уровне».

Профессиональный подход и ответственность

Тренер отдельно отметил, что Мбаппе по собственной инициативе сократил отпуск и прибыл в команду раньше срока. Подчёркивается, что этот поступок стал позитивным стимулом для всей команды.

По мнению специалиста, такое отношение футболиста показывает, насколько серьёзно он относится к своей работе: «Мне нужна именно такая преданность делу. Вообще-то этот парень мог начать тренировки 14 августа, но приехал уже 12-го. Это многое говорит о том, какой он человек».

Напомним, в прошлом сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе уверенно выступал за «Реал Мадрид» и стал главным лидером атаки команды. Он принял участие в 31 матче Ла Лиги и забил 25 голов.