Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе находится на пороге беспрецедентных успехов на чемпионате мира 2026 года. Нападающий мадридского «Реал Мадрида» уверенно лидирует не только в командной, но и в личной гонке за трофеями. Бывший французский футболист Луи Саа в интервью изданию Goal.com остановился на текущей форме Мбаппе и том, как он достойно отвечает своим критикам. Об этом Goal.com сообщает .

По мнению Саа, Килиан Мбаппе является главным претендентом на чемпионство мира, «Золотую бутсу» и «Золотой мяч» на текущем мундиале. Если он достигнет этих целей, получение первого в карьере Баллон д’Ор в конце года станет практически гарантированным. Этот результат еще прочнее закрепит его в ряду величайших игроков в истории мирового футбола.

Что касается клубной карьеры, первые два сезона Мбаппе в «Реал Мадриде» прошли не так гладко, как ожидалось. Нападающий, перешедший в столицу Испании в 2024 году в качестве свободного агента, демонстрирует отличные показатели личной статистики (86 голов в 103 матчах), однако в командных трофеях ему не повезло. За этот период его бывший клуб «Пари Сен-Жермен» дважды подряд выиграл Лигу чемпионов, а в испанской Ла Лиге доминировала «Барселона».

Критика и новая мотивация

Луи Саа назвал критику в адрес Мбаппе «странной». По его мнению, футболист своими действиями на поле ставит точку во всех сомнениях. «Мбаппе сейчас играет в «режиме мести», и это ему очень подходит. Он не только забивает голы, но и доказал, что является настоящим лидером, способным вдохновлять молодых партнеров, таких как Майкл Олисе, Усман Дембеле и Брэдли Баркола», — говорит Саа.

На данный момент Мбаппе уже стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции (62 гола). На чемпионате мира 2026 года он уже 6 раз поразил ворота соперников, сравнявшись по этому показателю с легендарным Лионелем Месси. Нападающий, выигравший «Золотую бутсу» на мундиале в Катаре 2022 года, и на этот раз лидирует в гонке бомбардиров.

Сборная Франции близка к тому, чтобы повторить успех 2018 года и залечить раны от серебряных медалей 2022 года. Эксперты отмечают, что физическое состояние и психологическая подготовка Мбаппе сыграют решающую роль в ключевых матчах. Если «трехцветные» дойдут до финала и одержат победу, Мбаппе сможет дополнить свою коллекцию всеми возможными престижными индивидуальными наградами.

В заключение стоит отметить, что шум и давление вокруг Килиана Мбаппе делают его только сильнее. По словам Луи Саа, нападающий горит желанием сотворить историю и готов продемонстрировать свои лучшие качества в оставшихся матчах. Этот полет Мбаппе интересен и болельщикам из Узбекистана, так как он открывает новую эру в качестве самой яркой звезды современного футбола.