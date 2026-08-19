Все технические характеристики смартфона Samsung Galaxy S26 FE раскрыты

·18·Технологии
Все технические характеристики смартфона Samsung Galaxy S26 FE раскрыты

По эксклюзивным данным, представленным изданием Android Хеадлинес, в интернет утекли все основные технические характеристики еще официально не представленного смартфона Samsung Galaxy S26 FE. Устройство нового поколения готовится привлечь пользователей современным процессором, аккумулятором высокой емкости и длительной программной поддержкой. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным инсайдеров, смартфон оснастят 6,7-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем формата ФХД+. Для защиты экрана используется стекло Корнинг Горилла Гласс Виктус+. Толщина устройства составит всего 7,4 мм, а корпус изготовят из современного алюминиевого сплава. Кроме того, корпус получит полную защиту от воды и пыли по стандарту ИП68.

Производительность и возможности камеры

Аппаратной основой устройства станет современный процессор Exynos 2500 собственной разработки Samsung. Ожидается, что этот чип обеспечит высокую стабильность не только при выполнении повседневных задач, но и в ресурсоемких приложениях.

На задней панели расположится система из трех камер: основной 50-мегапиксельный широкоугольный сенсор, 12-мегапиксельный телеобъектив и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик. Для фронтальной камеры предусмотрен качественный 12-мегапиксельный сенсор.

Программные нововведения и поддержка

В программном отношении Galaxy S26 FE получит ряд функций AI и мультимедийных возможностей. Среди них — Аудио Эрасер для удаления лишних звуков из записей, Мй ФанКам и функция Хоризонтал Лок, обеспечивающая эффективную стабилизацию видео.

Одним из главных преимуществ модели станет длительная программная поддержка. Samsung планирует регулярно выпускать для этого смартфона не только обновления операционной системы, но и исправления безопасности в течение целых 7 лет.

Емкость аккумулятора составит 4900 mAh, он будет поддерживать технологию быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Ожидается, что покупателям новый гаджет предложат в трех привлекательных цветах: Блуеберрй, Графите и Пистачио.

Пока Samsung хранит в секрете цену смартфона и точную дату начала продаж. Однако, по прогнозам наблюдателей технологического рынка, новую модель Galaxy S26 FE официально представят в начале сентября текущего года в рамках традиционной выставки ИФА.

SamsungGalaxy S26 FEExynos 2500СмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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