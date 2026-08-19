Когда и где состоится матч между сборными России и Узбекистана?

·30·Спорт
Когда и где состоится матч между сборными России и Узбекистана?

После чемпионата мира 2026 года национальная сборная Узбекистана готовится к очередному серьёзному испытанию на международной арене. Переговоры между Российским футбольным союзом и ОФА вышли на финальную стадию — в осеннюю международную паузу звёзды узбекского и российского футбола вновь сойдутся на поле. Каковы детали матча и какие неожиданные события произошли после чемпионата мира?

Переговоры на завершающей стадии: где состоится матч?

Как сообщает издание Sport24, футбольные федерации двух стран приступили к решению организационных вопросов.

"Товарищеский матч между национальными сборными России и Узбекистана планируется провести 25 сентября в Нижнем Новгороде. Стороны находятся очень близко к достижению окончательной договорённости."

Информация источника

Напомним, первая историческая встреча двух команд, состоявшаяся в ноябре 2022 года на ташкентском стадионе «Пахтакор», завершилась вничью со счётом 0:0.

Сборные и календарь предстоящих товарищеских матчей

Дата / Место

Участники матча

Важные факты и статус

25 сентября, Нижний Новгород

Россия – Узбекистан

Переговоры на завершающей стадии, второе противостояние после ничьей в 2022 году

29 сентября, «Казан Арена»

Россия – Иран

Матч против участника ЧМ-2026, занимающего 22-е место в рейтинге ФИФА

Конец 2026 года (план)

Россия – Парагвай

Планируется повторно организовать матч, отложенный в 2024 году

Опыт чемпионата мира: признанный во всём мире гол Шомуродова

Сборная Узбекистана под руководством известного итальянского специалиста Фабио Каннаваро провела свой исторический дебютный чемпионат мира, уступив в сложной групповой стадии сборным Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).

Несмотря на это, особенно выделился капитан сборной Элдор Шомуродов, хорошо знакомый российским болельщикам по выступлениям за клуб «Ростов»:

"Великолепный гол Элдора Шомуродова в ворота ДР Конго был официально признан ФИФА одним из двух лучших голов чемпионата мира 2026 года."

Подопечные Валерия Карпина, в свою очередь, должны выйти на поле 29 сентября — через четыре дня после матча с Узбекистаном — на стадионе «Казан Арена» против Ирана, который продемонстрировал беспроигрышную серию на ЧМ-2026.

Как вы считаете, сможет ли сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро победить Россию в Нижнем Новгороде или вновь будет зафиксирована ничья?

Оставляйте в комментариях своё мнение и прогноз на счёт, а также поделитесь этой горячей новостью с болельщиками нашей национальной сборной!

РоссияУзбекистанНижний НовгородЭльдор ШомуродовФабио Каннаваро
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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