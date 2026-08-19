«Нефтчи» и «Пакстакор» узнали своих соперников в ОЧЛ

·23·Спорт
«Нефтчи» и «Пакстакор» узнали своих соперников в ОЧЛ

Стали известны соперники клубов «Нефтчи» из Ферганы и «Пакстакор» из Ташкента на этапе лиги одного из самых престижных турниров Азии — Элитной Лиги чемпионов Азии. Двум грандам Узбекистана предстоит сыграть против сильнейших команд Саудовской Аравии, Ирана и Ирака.

Кто ждет «Нефтчи»?

Подопечные Ислама Исмоилова проведут 8 матчей на этапе лиги. Клуб из Ферганы также померится силами с несколькими сильными представителями Саудовской Аравии.

Соперники «Нефтчи»:

Соперник

Место проведения

«Ал Ахли»

Дома

«Истиклол»

В гостях

«Эйр Форс»

Дома

«Ан Наср»

В гостях

«Ал Хилол»

Дома

«Трактор»

В гостях

«Ал Иттиход»

Дома

«Ал Кодисия»

В гостях

«Нефтчи» и «Пакстакор» узнали своих соперников в ОЧЛ

Особенно важными испытаниями для «Нефтчи» станут матчи против саудовских клубов «Ан Наср», «Ал Хилол», «Ал Ахли» и «Ал Иттиход».

«Пакстакор» также будет непросто

«Пакстакор» под руководством Камолиддина Тожиева также проведет матчи с 8 командами на этапе лиги. Ташкентский клуб примет некоторых соперников на своем поле, а ряд важных игр проведет в гостях.

Соперники «Пакстакор»:

  • «Истиклол» — дома

  • «Ал Ахли» — в гостях

  • «Ан Наср» — дома

  • «Эйр Форс» — в гостях

  • «Трактор» — дома

  • «Ал Хилол» — в гостях

  • «Ал Кодисия» — дома

  • «Ал Иттиход» — в гостях

«Нефтчи» и «Пакстакор» узнали своих соперников в ОЧЛ

Узбекистанские клубы ждут серьезные испытания

Хотя соперники двух клубов почти одинаковы, различие заключается в том, где будут проходить матчи — дома или в гостях.

Для «Нефтчи» и «Пакстакор» этап лиги Элитной Лиги чемпионов Азии станет серьезным испытанием.

Особенно большой интерес у узбекских футбольных болельщиков, естественно, вызовут матчи против грандов Саудовской Аравии.

Кратко

  • «Нефтчи»: 4 матча дома, 4 — в гостях.

  • «Пакстакор»: 4 матча дома, 4 — в гостях.

Оба клуба в матчах против сильных соперников будут защищать честь узбекского футбола. Теперь главный вопрос — насколько далеко «Нефтчи» и «Пакстакор» смогут пройти среди этих сильных соперников?

Как вы оцениваете шансы клубов — «Нефтчи» или «Пакстакор»? Пишите свое мнение в комментариях и делитесь новостью с футбольными болельщиками в Telegram и социальных сетях!

НефтчиПахтакорУзбекистанАль-НасрАль-Хиляль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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