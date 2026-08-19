«Нефтчи» и «Пакстакор» узнали своих соперников в ОЧЛ
Стали известны соперники клубов «Нефтчи» из Ферганы и «Пакстакор» из Ташкента на этапе лиги одного из самых престижных турниров Азии — Элитной Лиги чемпионов Азии. Двум грандам Узбекистана предстоит сыграть против сильнейших команд Саудовской Аравии, Ирана и Ирака.
Кто ждет «Нефтчи»?
Подопечные Ислама Исмоилова проведут 8 матчей на этапе лиги. Клуб из Ферганы также померится силами с несколькими сильными представителями Саудовской Аравии.
Соперники «Нефтчи»:
Соперник
Место проведения
«Ал Ахли»
Дома
«Истиклол»
В гостях
«Эйр Форс»
Дома
«Ан Наср»
В гостях
«Ал Хилол»
Дома
«Трактор»
В гостях
«Ал Иттиход»
Дома
«Ал Кодисия»
В гостях
Особенно важными испытаниями для «Нефтчи» станут матчи против саудовских клубов «Ан Наср», «Ал Хилол», «Ал Ахли» и «Ал Иттиход».
«Пакстакор» также будет непросто
«Пакстакор» под руководством Камолиддина Тожиева также проведет матчи с 8 командами на этапе лиги. Ташкентский клуб примет некоторых соперников на своем поле, а ряд важных игр проведет в гостях.
Соперники «Пакстакор»:
«Истиклол» — дома
«Ал Ахли» — в гостях
«Ан Наср» — дома
«Эйр Форс» — в гостях
«Трактор» — дома
«Ал Хилол» — в гостях
«Ал Кодисия» — дома
«Ал Иттиход» — в гостях
Узбекистанские клубы ждут серьезные испытания
Хотя соперники двух клубов почти одинаковы, различие заключается в том, где будут проходить матчи — дома или в гостях.
Для «Нефтчи» и «Пакстакор» этап лиги Элитной Лиги чемпионов Азии станет серьезным испытанием.
Особенно большой интерес у узбекских футбольных болельщиков, естественно, вызовут матчи против грандов Саудовской Аравии.
Кратко
«Нефтчи»: 4 матча дома, 4 — в гостях.
«Пакстакор»: 4 матча дома, 4 — в гостях.
Оба клуба в матчах против сильных соперников будут защищать честь узбекского футбола. Теперь главный вопрос — насколько далеко «Нефтчи» и «Пакстакор» смогут пройти среди этих сильных соперников?
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