Родри назвал истинную причину, по которой выбрал именно «Барселону»

·6·Спорт
Родри назвал истинную причину, по которой выбрал именно «Барселону»

Трансфер испанской звезды Родри, который, завершив яркий период в «Манчестер Сити», перешёл в стан каталонского гранда, вызвал большой резонанс в футбольном мире. Несмотря на наличие других крупных предложений, что стало главным фактором, побудившим опытного полузащитника выбрать «Барселону»? Первое публичное заявление футболиста удивило многих.

Уход из «Сити» и выбор сердца: первые слова Родри

В интервью изданию Те Тучлине Родри признался, что покинуть Англию было непросто, однако философия, о которой он мечтал с детства, привела его в Каталонию:

"Я очень рад находиться здесь. Это было трудное решение, потому что я покинул клуб, который дал мне всё. Но «Барселона» всегда была для меня образцом мирового уровня. У меня был и другой вариант, однако из-за уникальной философии клуба «Барселона» всегда оставалась моим первым выбором.", — сказал Родри.

Подробности нового соглашения Родри с «Барселоной»

Показатель

Данные о контракте и футболисте

Футболист

Родри (полузащитник)

Новая команда

«Барселона» (Испания)

Срок действующего контракта

До лета 2030 года

Главная причина выбора клуба

Философия клуба и его образцовое место в мировом футболе

Бывшая команда

«Манчестер Сити»

Долгосрочный проект: план в Каталонии до 2030 года

30-летний полузащитник подписал с каталонским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный непосредственно до лета 2030 года. Это свидетельствует о том, что руководство «Барселоны» рассматривает Родри не только как лидера сегодняшнего дня, но и как основополагающий элемент нового чемпионского проекта на ближайшие годы.

Как вы думаете, сможет ли Родри полностью адаптироваться к игровому стилю «Барселоны» и вернуть команде кубок Лиги чемпионов?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно поделитесь этим заявлением со всеми преданными болельщиками «Барселоны»!

РодриБарселонаМанчестер Сити
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Что раскрыл Ислом Исмоилов после разгрома «Нефтчи» в Бухаре?Что раскрыл Ислом Исмоилов после разгрома «Нефтчи» в Бухаре?Сегодня, 06:44Когда и где состоится матч между сборными России и Узбекистана?Когда и где состоится матч между сборными России и Узбекистана?Сегодня, 06:32Что изменилось в дивизионах после турнира UFC 330?Что изменилось в дивизионах после турнира UFC 330?Сегодня, 06:14«Нефтчи» и «Пакстакор» узнали своих соперников в ОЧЛ«Нефтчи» и «Пакстакор» узнали своих соперников в ОЧЛСегодня, 06:12«Барселона» официально объявила о трансфере Родри — детали контракта«Барселона» официально объявила о трансфере Родри — детали контрактаСегодня, 06:05«На прицеле у французских грандов»: Аббосбек направляется в топ-лигу Европы?«На прицеле у французских грандов»: Аббосбек направляется в топ-лигу Европы?Сегодня, 06:00
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова