Родри назвал истинную причину, по которой выбрал именно «Барселону»
Трансфер испанской звезды Родри, который, завершив яркий период в «Манчестер Сити», перешёл в стан каталонского гранда, вызвал большой резонанс в футбольном мире. Несмотря на наличие других крупных предложений, что стало главным фактором, побудившим опытного полузащитника выбрать «Барселону»? Первое публичное заявление футболиста удивило многих.
Уход из «Сити» и выбор сердца: первые слова Родри
В интервью изданию Те Тучлине Родри признался, что покинуть Англию было непросто, однако философия, о которой он мечтал с детства, привела его в Каталонию:
"Я очень рад находиться здесь. Это было трудное решение, потому что я покинул клуб, который дал мне всё. Но «Барселона» всегда была для меня образцом мирового уровня. У меня был и другой вариант, однако из-за уникальной философии клуба «Барселона» всегда оставалась моим первым выбором.", — сказал Родри.
Подробности нового соглашения Родри с «Барселоной»
Показатель
Данные о контракте и футболисте
Футболист
Родри (полузащитник)
Новая команда
«Барселона» (Испания)
Срок действующего контракта
До лета 2030 года
Главная причина выбора клуба
Философия клуба и его образцовое место в мировом футболе
Бывшая команда
Долгосрочный проект: план в Каталонии до 2030 года
30-летний полузащитник подписал с каталонским клубом долгосрочный контракт, рассчитанный непосредственно до лета 2030 года. Это свидетельствует о том, что руководство «Барселоны» рассматривает Родри не только как лидера сегодняшнего дня, но и как основополагающий элемент нового чемпионского проекта на ближайшие годы.
Как вы думаете, сможет ли Родри полностью адаптироваться к игровому стилю «Барселоны» и вернуть команде кубок Лиги чемпионов?
Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно поделитесь этим заявлением со всеми преданными болельщиками «Барселоны»!
…