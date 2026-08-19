Что изменилось в дивизионах после турнира UFC 330?

Турнир UFC 330, прошедший в Филадельфии и подаривший зрителям ряд яростных противостояний, завершился. Однако после публикации очередного еженедельного обновлённого рейтинга лиги болельщики были удивлены — неужели большие поединки не привели к ожидаемым масштабным изменениям или настоящая сенсация скрылась на нижних позициях?

Стабильность в полусреднем весе: положение после боя Ен Мачадо Герри и Ислам Максачев

В центральном поединке турнира чемпион полусреднего веса Ислам Максачев единогласным решением судей победил ирландца Ен Мачадо Герри. Однако этот результат не перевернул вершину рейтинга:

"Несмотря на поражение от Ен Мачадо Герри, он сохранил 2-е место в топ-10 дивизиона. Главный претендент на пояс Карлос Пратес по-прежнему остаётся на 1-й позиции."

Основные изменения в рейтинге после UFC 330

Весовая категория Спортсмен Прежняя позиция Новая позиция Статус и комментарий Полусредний вес Ен Мачадо Герри #2 #2 Сохранил позицию, несмотря на поражение от Ислам Максачев Полусредний вес Карлос Пратес #1 #1 Статус главного претендента не изменился Наилегчайший вес Чарлз Джонсон За пределами топ-15 #14 Поднялся благодаря редкой победе приёмом «твистер» Первый наилегчайший вес (женщины) Джуллиан Робертсон #4 #5 Опустилась после поражения от Дерн Первый наилегчайший вес (женщины) Сяонан Ян #5 #4 Поднялась благодаря падению Робертсон

Чарлз Джонсон, побеждённый Темиров, вошёл в топ-15, а также изменения в женском дивизионе

В предварительном карде турнира Чарлз Джонсон, победивший бразильского дебютанта Эдуардо Энрике редким приёмом «твистер», занял 14-е место в топ-15 наилегчайшего веса. Стоит отметить, что узбекистанский боец UFC Рамазон Темиров ранее уже одерживал победу именно над этим Джонсон.

В женском первом наилегчайшем весе канадка Джуллиан Робертсон, проигравшая действующей чемпионке Маккензи Дерн решением судей, опустилась с 4-й на 5-ю позицию. В результате китаянка Сяонан Ян поднялась в первую четвёрку.

Как вы считаете, справедливо ли, что Ен Мачадо Герри сохранил 2-е место после поражения, или Карлос Пратес уже способен создать Ислам Максачев серьёзные проблемы?

Оставляйте своё мнение в комментариях и поделитесь этим обновлённым рейтингом с друзьями — поклонниками ММА!