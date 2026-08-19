Что изменилось в дивизионах после турнира UFC 330?
Турнир UFC 330, прошедший в Филадельфии и подаривший зрителям ряд яростных противостояний, завершился. Однако после публикации очередного еженедельного обновлённого рейтинга лиги болельщики были удивлены — неужели большие поединки не привели к ожидаемым масштабным изменениям или настоящая сенсация скрылась на нижних позициях?
Стабильность в полусреднем весе: положение после боя Ен Мачадо Герри и Ислам Максачев
В центральном поединке турнира чемпион полусреднего веса Ислам Максачев единогласным решением судей победил ирландца Ен Мачадо Герри. Однако этот результат не перевернул вершину рейтинга:
"Несмотря на поражение от Ен Мачадо Герри, он сохранил 2-е место в топ-10 дивизиона. Главный претендент на пояс Карлос Пратес по-прежнему остаётся на 1-й позиции."
Основные изменения в рейтинге после UFC 330
Весовая категория
Спортсмен
Прежняя позиция
Новая позиция
Статус и комментарий
Полусредний вес
Ен Мачадо Герри
#2
#2
Сохранил позицию, несмотря на поражение от Ислам Максачев
Полусредний вес
Карлос Пратес
#1
#1
Статус главного претендента не изменился
Наилегчайший вес
Чарлз Джонсон
За пределами топ-15
#14
Поднялся благодаря редкой победе приёмом «твистер»
Первый наилегчайший вес (женщины)
Джуллиан Робертсон
#4
#5
Опустилась после поражения от Дерн
Первый наилегчайший вес (женщины)
Сяонан Ян
#5
#4
Поднялась благодаря падению Робертсон
Чарлз Джонсон, побеждённый Темиров, вошёл в топ-15, а также изменения в женском дивизионе
В предварительном карде турнира Чарлз Джонсон, победивший бразильского дебютанта Эдуардо Энрике редким приёмом «твистер», занял 14-е место в топ-15 наилегчайшего веса. Стоит отметить, что узбекистанский боец UFC Рамазон Темиров ранее уже одерживал победу именно над этим Джонсон.
В женском первом наилегчайшем весе канадка Джуллиан Робертсон, проигравшая действующей чемпионке Маккензи Дерн решением судей, опустилась с 4-й на 5-ю позицию. В результате китаянка Сяонан Ян поднялась в первую четвёрку.
Как вы считаете, справедливо ли, что Ен Мачадо Герри сохранил 2-е место после поражения, или Карлос Пратес уже способен создать Ислам Максачев серьёзные проблемы?
Оставляйте своё мнение в комментариях и поделитесь этим обновлённым рейтингом с друзьями — поклонниками ММА!
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