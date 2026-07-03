Криштиану Роналду рассказал о победе, посвященной памяти Диогу Жоты

Сборная Португалии в рамках чемпионата мира одержала победу над Хорватией в трудном матче со счетом 2:1, обеспечив себе выход в четвертьфинал. Эта встреча запомнится болельщикам не только спортивным результатом, но и эмоциональными событиями. Капитан команды Криштиану Роналду посвятил этот успех памяти своего одноклубника Диогу Жоты, ушедшего из жизни год назад. Об этом сообщает Goal.com .

После завершения игры Криштиану Роналду надел футболку Диогу Жоты с 21-м номером и указал в небо, вспоминая своего покойного друга. 3 июля исполнился ровно год со дня смерти Жоты. По сообщению издания Goal.com, игроки сборной Португалии провели особую психологическую подготовку к этому матчу и стремились одержать победу именно ради бывшего нападающего.

«Он наблюдает за нами сверху»

В интервью после матча Роналду не скрывал своих чувств. «Сегодня для нас особенный день. Наш Жота освещает наш путь сверху. Мы чувствовали, что его дух с нами, и чтобы достойно почтить его память, нам нужно было только победить», — заявил опытный нападающий в эфире телеканала СИК.

Также Криштиану Роналду опубликовал пост на своей странице в Instagram, отметив: «Мы победили ради себя, Диогу и Португалии!». Подобные человеческие отношения всегда высоко ценятся болельщиками, так как Роналду известен не только своим мастерством на поле, но и преданностью товарищам по команде.

Матч с Хорватией мог стать последним игрой легендарного Луки Модрича на чемпионатах мира. Роналду и Модрич, которые много лет вместе выступали в «Реал Мадриде» и завоевали множество трофеев, пообщались и тепло попрощались после игры. Эти моменты свидетельствуют о завершении великой эпохи в мире футбола.

«Я попрощался с Лукой. Он останется легендой футбола. Мы почти ровесники, и я с огромным уважением отношусь к тому, что он сделал в футболе», — добавил Роналду, говоря о 40-летнем Модриче. В то время как сборная Португалии прошла в стадию плей-офф, для Хорватии турнир завершился.