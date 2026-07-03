Криштиану Роналду рассказал о победе, посвященной памяти Диогу Жоты
Сборная Португалии в рамках чемпионата мира одержала победу над Хорватией в трудном матче со счетом 2:1, обеспечив себе выход в четвертьфинал. Эта встреча запомнится болельщикам не только спортивным результатом, но и эмоциональными событиями. Капитан команды Криштиану Роналду посвятил этот успех памяти своего одноклубника Диогу Жоты, ушедшего из жизни год назад. Об этом сообщает Goal.com .
После завершения игры Криштиану Роналду надел футболку Диогу Жоты с 21-м номером и указал в небо, вспоминая своего покойного друга. 3 июля исполнился ровно год со дня смерти Жоты. По сообщению издания Goal.com, игроки сборной Португалии провели особую психологическую подготовку к этому матчу и стремились одержать победу именно ради бывшего нападающего.
«Он наблюдает за нами сверху»В интервью после матча Роналду не скрывал своих чувств. «Сегодня для нас особенный день. Наш Жота освещает наш путь сверху. Мы чувствовали, что его дух с нами, и чтобы достойно почтить его память, нам нужно было только победить», — заявил опытный нападающий в эфире телеканала СИК.
Также Криштиану Роналду опубликовал пост на своей странице в Instagram, отметив: «Мы победили ради себя, Диогу и Португалии!». Подобные человеческие отношения всегда высоко ценятся болельщиками, так как Роналду известен не только своим мастерством на поле, но и преданностью товарищам по команде.
Матч с Хорватией мог стать последним игрой легендарного Луки Модрича на чемпионатах мира. Роналду и Модрич, которые много лет вместе выступали в «Реал Мадриде» и завоевали множество трофеев, пообщались и тепло попрощались после игры. Эти моменты свидетельствуют о завершении великой эпохи в мире футбола.
«Я попрощался с Лукой. Он останется легендой футбола. Мы почти ровесники, и я с огромным уважением отношусь к тому, что он сделал в футболе», — добавил Роналду, говоря о 40-летнем Модриче. В то время как сборная Португалии прошла в стадию плей-офф, для Хорватии турнир завершился.
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