Моуринью внес ясность в трансферный план «Реал»...
Главный тренер мадридского «Реал» Джозе Мурино сделал неожиданное заявление о летней трансферной политике команды. Португальский специалист заявил, что не ожидает появления в составе новых футболистов.
Это заявление прозвучало после того, как «королевский клуб» потратил на трансферном рынке около 225 миллионов евро.
Мурино: «Мне нравится этот состав»
Джозе Мурино спросили, нужны ли команде ещё трансферы.
Ответ тренера был кратким и чётким:
«Нужны ли ещё трансферы? Нет. Мне нравится этот состав. У нас достаточно вариантов и футболистов. Кроме того, я верю, что смогу развивать игроков».
Таким образом, Мурино дал понять, что доволен нынешним составом и готов работать с имеющимися футболистами.
Кого «Реал» приобрёл летом?
Мадридцы пополнили состав несколькими известными футболистами в течение трансферного окна.
В команду пришли:
Ибрахима Конате;
Марк Кукуреля;
Карлос Эспи;
Ян Диоманде.
Эти трансферы позволили «Реал» усилить состав на нескольких позициях.
Потрачено 225 миллионов евро
Во время летнего трансферного окна «Реал» потратил на новых футболистов в общей сложности около 225 миллионов евро.
В то же время клуб получил существенный доход от продажи игроков.
Показатель
Сумма
Расходы на новых футболистов
Около €225 млн
Доход от продажи футболистов
Около €60 млн
Чистые трансферные расходы
Около €165 млн
Таким образом, трансферный баланс клуба пока остаётся отрицательным.
Теперь основное внимание — нынешнему составу
Судя по заявлению Мурино, «Реал» может сосредоточиться на максимально эффективном использовании возможностей нынешних футболистов, а не на крупных приобретениях на трансферном рынке.
Особенно важным сигналом для молодых игроков команды стали слова португальского специалиста: «я верю, что смогу развивать футболистов».
Теперь главный вопрос, который интересует болельщиков: сможет ли Мурино с имеющимся в его распоряжении составом вновь вывести «Реал» на вершину?
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