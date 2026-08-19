Моуринью внес ясность в трансферный план «Реал»...

Главный тренер мадридского «Реал» Джозе Мурино сделал неожиданное заявление о летней трансферной политике команды. Португальский специалист заявил, что не ожидает появления в составе новых футболистов.

Это заявление прозвучало после того, как «королевский клуб» потратил на трансферном рынке около 225 миллионов евро.

Мурино: «Мне нравится этот состав»

Джозе Мурино спросили, нужны ли команде ещё трансферы.

Ответ тренера был кратким и чётким:

«Нужны ли ещё трансферы? Нет. Мне нравится этот состав. У нас достаточно вариантов и футболистов. Кроме того, я верю, что смогу развивать игроков».

Таким образом, Мурино дал понять, что доволен нынешним составом и готов работать с имеющимися футболистами.

Кого «Реал» приобрёл летом?

Мадридцы пополнили состав несколькими известными футболистами в течение трансферного окна.

В команду пришли:

Дензел Дюмфрис;

Ибрахима Конате;

Бернарду Силва;

Марк Кукуреля;

Карлос Эспи;

Ян Диоманде.

Эти трансферы позволили «Реал» усилить состав на нескольких позициях.

Потрачено 225 миллионов евро

Во время летнего трансферного окна «Реал» потратил на новых футболистов в общей сложности около 225 миллионов евро.

В то же время клуб получил существенный доход от продажи игроков.

Показатель Сумма Расходы на новых футболистов Около €225 млн Доход от продажи футболистов Около €60 млн Чистые трансферные расходы Около €165 млн

Таким образом, трансферный баланс клуба пока остаётся отрицательным.

Теперь основное внимание — нынешнему составу

Судя по заявлению Мурино, «Реал» может сосредоточиться на максимально эффективном использовании возможностей нынешних футболистов, а не на крупных приобретениях на трансферном рынке.

Особенно важным сигналом для молодых игроков команды стали слова португальского специалиста: «я верю, что смогу развивать футболистов».

Теперь главный вопрос, который интересует болельщиков: сможет ли Мурино с имеющимся в его распоряжении составом вновь вывести «Реал» на вершину?

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