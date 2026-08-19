«Манчестер Сити» начал переговоры по 22-летнему полузащитнику

·27·Спорт
«Манчестер Сити» начал переговоры по 22-летнему полузащитнику

«Манчестер Сити» делает очередной важный шаг на трансферном рынке. По данным источника, «горожане» изучают возможность приобретения 22-летнего центрального полузащитника «Борнмута» Алекса Скотта, и между клубами уже начались предварительные переговоры.

Эта новость появилась в момент, когда сообщается, что «Сити» продолжит проявлять активность на трансферном рынке. Недавно команда приобрела Эллиота Андерсона за рекордные для клуба 116 миллионов фунтов.

Скотт стал новой целью «Сити»

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, «Манчестер Сити» проявляет интерес к трансферу Алекса Скотта.

22-летний англичанин выступает за «Борнмут» на позиции центрального полузащитника. Его имя ранее уже связывали с ведущими клубами Англии: появлялись сообщения о том, что за Скоттом следят «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Сколько «Борнмут» заплатил за Скотта?

Алекс Скотт перешёл из «Бристоль Сити» в «Борнмут» летом 2023 года.

Сумма того трансфера составила примерно 25 миллионов фунтов. В некоторых источниках указывается сумма около 23 миллионов евро.

Теперь стоимость Скотта значительно выросла.

Показатель

Информация

Возраст

22

Текущий клуб

«Борнмут»

Позиция

Центральный полузащитник

Предыдущий клуб

«Бристоль Сити»

Переход в «Борнмут»

2023 год

Стоимость трансфера

примерно €23 млн

Рыночная стоимость

€50 млн

Матчи в прошлом сезоне

39

Голы

4

Голевые передачи

1

Конкуренция за Скотта будет серьёзной

Список клубов, проявляющих интерес к Скотту, не ограничивается «Манчестер Сити». «Челси» также серьёзно заинтересован в приобретении футболиста и рассматривал его в качестве кандидата на возможную замену Энцо Фернандесу.

«Борнмут» же вряд ли легко отпустит своего игрока. Поэтому борьба за Скотта может стать ещё более напряжённой до конца трансферного окна.

Получит ли команда Марески ещё одного полузащитника?

Новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска сообщил, что до закрытия трансферного окна клуб продолжит активно работать. «Сити» продолжает усиливать состав в преддверии сезона.

Если переговоры по Алексу Скотту перейдут в серьёзную стадию, «Манчестер Сити» придётся быть готовым к высокой конкуренции и, возможно, крупной трансферной сумме.

Теперь главный вопрос — согласится ли «Борнмут» продать 22-летнего полузащитника «Сити» и во сколько обойдётся этот трансфер?

Как вы считаете, подойдёт ли Алекс Скотт «Манчестер Сити»? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь новостью с футбольными болельщиками в Telegram и социальных сетях.

Манчестер СитиАлекс СкоттБорнмутЧелсиАрсенал
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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