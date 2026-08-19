Какие послабления предпринимателям предоставляет подписанный президентом закон?

·21·Экономика
Какие послабления предпринимателям предоставляет подписанный президентом закон?

В Узбекистане сделан важный исторический шаг по защите предпринимательской деятельности и финансово-правовой поддержке частного сектора. Новый закон, подписанный президентом Шавкатом Мирзиёевым, заново классифицировал категории бизнеса на основе доходов и существенно ограничил полномочия государственных органов по приостановлению деятельности. В чем заключаются основные льготы и преимущества, созданные для владельцев бизнеса?

Новые критерии дохода для классификации бизнеса

Согласно новому документу, субъекты предпринимательства четко разделены на три категории в зависимости от их доходов:

"Отныне принадлежность субъектов предпринимательства к той или иной категории определяется на основе совокупного дохода за календарный год: малый бизнес (индивидуальные предприниматели (ИП), микрофирмы), средний бизнес (от 10 млрд сумов до 100 млрд сумов) и крупный бизнес (свыше 100 млрд сумов)."

Категории предпринимательства и основные критерии

Категория

Виды предпринимательства

Критерий совокупного дохода за календарный год

Малый бизнес

Индивидуальные предприниматели (ИП), микрофирмы, малые предприятия

Нормы, установленные в соответствующем порядке

Средний бизнес

Развивающиеся производственные предприятия и предприятия сферы услуг

От 10 млрд сумов до 100 млрд сумов

Крупный бизнес

Корпорации и крупные производители

Свыше 100 млрд сумов

Государственная поддержка, налоговые льготы и приоритет местной продукции

Законом в правовом порядке закреплены виды помощи, оказываемой государством:

  • Финансовая поддержка: Выделение грантов, компенсация части процентных ставок по кредитам, предоставление льготных кредитов под государственную гарантию.

  • Имущественная и инфраструктурная поддержка: Передача государственных объектов в аренду, подключение предприятий к внешним инженерно-коммуникационным сетям и создание дорожной инфраструктуры.

  • Приоритет местной продукции: Предоставление приоритета отечественным производителям, выпускающим импортозамещающую продукцию, в государственных закупках.

Реестр «Ответственного бизнеса» и жесткое ограничение на приостановление деятельности

В закон впервые введены понятия «Рейтинг устойчивости» и «Ведение ответственного бизнеса». Предприниматели, не наносящие вреда окружающей среде, принимающие антикоррупционные меры и своевременно уплачивающие налоги, будут включаться в отдельный реестр и получат дополнительные налоговые, таможенные и грантовые льготы.

Что особенно важно, установлен запрет на необоснованное приостановление деятельности предпринимателя контролирующими органами:

"Приостановление деятельности субъекта предпринимательства применяется только судом. Контролирующие органы вправе приостанавливать ее на короткий срок только в чрезвычайных ситуациях и обязаны незамедлительно обратиться в суд."

Этот закон полностью вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня его официального опубликования.

Как вы считаете, сможет ли приостановление деятельности бизнеса исключительно через суд полностью защитить предпринимателей от давления со стороны различных контролирующих органов?

Оставляйте свои мнения и комментарии и немедленно поделитесь этой важной законодательной новостью со своими партнерами — владельцами бизнеса и друзьями-предпринимателями!

УзбекистанШавкат Мирзиёев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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