NASA опубликовала снимок лунного кратера, образовавшегося после падения ракеты Falcon 9

·23·Технологии
NASA опубликовала снимок лунного кратера, образовавшегося после падения ракеты Falcon 9

Этот след оставила принадлежащая компании SpaceX верхняя ступень ракеты Falcon 9, врезавшаяся в Луну. Это событие стало одним из важных научных наблюдений в истории исследования космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, столкновение произошло 5 августа текущего года. Верхняя ступень ракеты массой 4 тонны врезалась в лунную поверхность на скорости около 8700 километров в час. Ранее южнокорейский лунный зонд Данури отправил снимки, сделанные до и после падения, однако последние кадры позволили существенно расширить масштаб космических исследований.

Лунная рекогносцировка и новые снимки

Новые снимки, полученные с помощью Лунного разведывательного орбитального аппарата NASA (ЛРО), были сделаны 11–12 августа. Для научного анализа каждое изображение увеличили вдвое, что позволило детально изучить небольшой участок лунной поверхности шириной около 300 метров.

Представители агентства объяснили, что космическому аппарату ЛРО пришлось шесть дней ждать, пока нужный участок окажется в поле зрения его объектива. Снимки, сделанные под разными углами и при различном освещении, позволили ученым точно оценить особенности кратера.

Размеры и структура кратера

Согласно полученным данным, ширина образовавшегося кратера составляет 18 метров. По падающей солнечной тени установлено, что его глубина не превышает 3 метров. Это указывает на то, что объект получился немного более плоским, чем ожидалось.

Работая со снимками, специалисты также обнаружили вокруг кратера различные светлые и темные полосы:

  • Темные полосы — поверхностная пыль и слои пород, которые в течение длительного времени подвергались воздействию солнечного ветра, космического излучения и ударов микрометеоритов.
  • Светлые полосы — остатки совершенно нового и чистого материала, выброшенного из глубинных слоев лунной поверхности.
Напомним, SpaceX запустила ракету Falcon 9 в космос в январе текущего года. Она успешно вывела на траекторию полета к Луне американский посадочный модуль Блуе Гхост 1 и станцию Ресилиенке японской компании испаке.

После отделения полезной нагрузки в верхней ступени ракеты не осталось достаточно топлива для возвращения к Земле. В результате она продолжила двигаться самостоятельно, направилась к Луне и в итоге врезалась в ее поверхность в августе, оставив после себя такой масштабный след.

NASAFalcon 9SpaceXЛунаLRO
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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