Жозе Моуринью начал устанавливать свои правила в Реал Мадриде

·26·Спорт
Жозе Моуринью начал устанавливать свои правила в Реал Мадриде

Известный тренер Жозе Моуринью, проработавший на базе «Вальдебебас» более месяца, начал внедрять в раздевалке «Реал Мадрида» новую философию, основанную на строгой дисциплине, упорном труде и ответственности. По информации издания «Марка», португальский специалист провёл встречи с лидерами команды, индивидуально побеседовал с большинством футболистов, посетивших его кабинет, и установил важные правила для достижения целей на предстоящий сезон. Об этом сообщает Goal.com.

Эти решительные действия Моуринью направлены на коренное изменение внутренней атмосферы в клубе. Он объясняет игрокам, что привилегии имеют свои границы, а отношения между тренером и футболистами должны строиться на ответственности обеих сторон. Как пишет испанская пресса, такой подход способен положительно повлиять на результаты команды в текущем сезоне.

Документальный фильм Netflix и уроки прошлого

По словам «Марки», время выхода и содержание документального фильма о Жозе Моуринью, представленного на платформе «Нетфликс», имеют особое символическое значение. Фильм ярко раскрывает личность тренера, его методы работы с раздевалкой и менталитет, который он стремится внедрить в составе «Реал Мадрида».

В документальном фильме также вспоминается предыдущий период специалиста в мадридском клубе, в частности его отношения с тогдашним капитаном команды Икером Касильясом. По словам Моуринью, на первых встречах того периода футболисты выдвинули ряд требований относительно дней отпуска, графика тренировок и порядка проведения сборов.

В этой связи португальский тренер в своём фильме на «Нетфликс» высказал следующие мысли:

  • За короткое время я понял, что они стали избалованными.
  • Раздевалка должна понимать границы привилегий.
  • Отношения между тренером и футболистами должны основываться на ответственности обеих сторон.
По мнению аналитиков «Марки», именно этот эпизод отражает одну из главных идей, которую Моуринью стремится укрепить в настоящее время. Тренер, ставящий дисциплину внутри команды на первое место, требует от футболистов профессионального подхода.

Какой эффект новые требования и строгие правила дадут в предстоящих матчах королевского клуба, внимательно следят специалисты и болельщики. Несомненно, такие решительные решения Жозе Моуринью будут побуждать футболистов «Реал Мадрида» действовать более организованно на протяжении всего сезона.

Реал МадридЖозе МоуриньюМаркаЛа ЛигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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