Защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба принял окончательное решение относительно своего будущего. Несмотря на интерес со стороны клубов английской Премьер-лиги, 26-летний футболист считает приоритетом продолжение карьеры в итальянской Серии А. На данный момент миланский «Интер» стал основным претендентом в этой трансферной гонке. Об этом сообщает Goal.com .

По информации издания Goal.com и известного инсайдера Фабрицио Романо, представители футболиста прибыли в Милан для обсуждения условий личного контракта. Хотя интерес к Чалобе проявил и другой итальянский клуб — «Комо», их предложение в размере 22 миллионов фунтов было отклонено «Челси». Лондонцы оценивают своего воспитанника минимум в 35 миллионов фунтов.

Клубы Премьер-лиги и вариант с обменом

Серьезный интерес к Трево Чалобе проявляет и английский «Кристал Пэлас». Футболист провел первую половину текущего сезона в аренде именно в этой команде, ярко выступив под руководством Оливера Гласнера. Руководство «Челси» планирует выгодно использовать эту ситуацию, чтобы заполучить звезду «Кристал Пэлас» Максанса Лакруа.

По сообщению talkSPORT, с целью удешевления трансфера Лакруа «Челси» может предложить «Кристал Пэлас» нескольких защитников, включая Чалобу, Тосина Адарабойо, Акселя Дисаси или Бенуа Бадиашиля. Однако сам футболист предпочитает попробовать себя в чемпионате Италии, чем возвращаться на «Селхерст Парк».

Финансовая выгода и чемпионат мира

Продажа Чалобы очень важна для «Челси» с точки зрения правил финансового fair play (PSR). Поскольку он является воспитанником академии клуба, средства от его трансфера будут зафиксированы как чистая прибыль. Это создаст для клуба более широкие возможности для новых трансферов.

В настоящее время Трево Чалоба в составе сборной Англии под руководством Томаса Тухеля принимает участие в чемпионате мира 2026 года. Хотя он пока не выходил на поле в турнире, ожидается, что из-за травм в команде он может получить шанс в четвертьфинальном матче против Мексики. Переговоры по трансферу продолжаются параллельно с участием футболиста в международном турнире.