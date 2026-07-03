Сможет ли Криштиану Роналду принять участие в Чемпионате мира 2030 года

·67·Спорт
Сможет ли Криштиану Роналду принять участие в Чемпионате мира 2030 года

Живая легенда футбола Криштиану Роналду может продлить свою карьеру неожиданно долго и даже выйти на поле на Чемпионате мира 2030 года. Несмотря на то, что к тому времени ему исполнится 41 год, португальская звезда продолжает удивлять болельщиков и экспертов своей физической формой и жаждой голов. Его бывший одноклубник Луи Саа в интервью изданию Goal.com высоко оценил возможности Роналду. Об этом Goal.com сообщает в своем материале.

По мнению Саа, хотя Криштиану Роналду за свою карьеру в символическом смысле пробежал «1000 марафонов», в его запасе еще найдутся силы для одного крупного турнира. Учитывая, что чемпионат мира 2030 года пройдет в Португалии, Испании и Марокко, желание Роналду принять участие в турнире на родине, несомненно, очень велико. Это может стать основным стимулом для дальнейшего продления карьеры футболиста.

Дисциплина робота и новые вершины

Луи Саа сравнил Роналду не с обычным человеком, а с «роботом». По его словам, португальский нападающий бесподобен в профессионализме и управлении своим телом. Хотя с возрастом любой спортсмен закономерно замедляется, Криштиану Роналду продолжает идти наперекор законам логики. Успешные выступления за «Аль-Наср» и статус лучшего бомбардира чемпионата Саудовской Аравии являются тому явным доказательством.

Сейчас перед Роналду стоят две грандиозные цели: первая — довести количество голов в официальных матчах до 1000, вторая — выйти на профессиональное поле в одной команде со своим сыном Криштиану-младшим. Для достижения этих целей ему потребуется играть на высоком уровне еще как минимум несколько сезонов. Хотя контракт нападающего с «Аль-Насром» подходит к концу, руководство клуба из Эр-Рияда готово продлить соглашение.

Будущее в национальной сборной

Криштиану Роналду продолжает обновлять рекорды как футболист, проведший больше всего матчей и забивший больше всего голов за национальную сборную. Он всегда подчеркивает, что готов к вызову сборной Португалии. После Чемпионата мира 2026 года следующей целью может стать чемпионат Европы 2028 года и, в конечном итоге, домашний мундиаль 2030 года.

Хотя его сестра в социальных сетях намекала на «последний танец», сам Роналду еще не делал официального заявления о завершении карьеры. Напротив, чем больше критики используют его возраст как аргумент, тем усерднее он работает, чтобы доказать свою незаменимость. Именно эта черта отличает его от других футболистов.

В заключение можно сказать, что в 2030 году Криштиану Роналду исполнится 45 лет. Современная медицина и его личная дисциплина могут позволить ему выйти на поле даже в этом возрасте. Если это произойдет, футбольный мир станет свидетелем еще одного беспрецедентного исторического события. А пока болельщики могут продолжать наслаждаться каждой его игрой.

Криштиану РоналдуПортугалияАль-НасрЧемпионат мираФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Шестикратный чемпион АПЛ перешел в «Фенербахче»Шестикратный чемпион АПЛ перешел в «Фенербахче»Сегодня, 21:29В Бухаре построят новый стадион на 30 тысяч зрителейВ Бухаре построят новый стадион на 30 тысяч зрителейСегодня, 21:14Моуринью выбрал нового капитана: кому теперь достанется повязка?Моуринью выбрал нового капитана: кому теперь достанется повязка?Сегодня, 20:46Бывший главный тренер Южной Кореи улетел в США после угрозБывший главный тренер Южной Кореи улетел в США после угрозСегодня, 20:42Допинговый скандал в Тунисе: восемь футболистов с положительными тестамиДопинговый скандал в Тунисе: восемь футболистов с положительными тестамиСегодня, 19:38Реал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла ОлисеРеал Мадрид готов потратить 223 миллиона евро на Майкла ОлисеСегодня, 19:14
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану