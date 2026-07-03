Сможет ли Криштиану Роналду принять участие в Чемпионате мира 2030 года

Живая легенда футбола Криштиану Роналду может продлить свою карьеру неожиданно долго и даже выйти на поле на Чемпионате мира 2030 года. Несмотря на то, что к тому времени ему исполнится 41 год, португальская звезда продолжает удивлять болельщиков и экспертов своей физической формой и жаждой голов. Его бывший одноклубник Луи Саа в интервью изданию Goal.com высоко оценил возможности Роналду. Об этом Goal.com сообщает в своем материале.

По мнению Саа, хотя Криштиану Роналду за свою карьеру в символическом смысле пробежал «1000 марафонов», в его запасе еще найдутся силы для одного крупного турнира. Учитывая, что чемпионат мира 2030 года пройдет в Португалии, Испании и Марокко, желание Роналду принять участие в турнире на родине, несомненно, очень велико. Это может стать основным стимулом для дальнейшего продления карьеры футболиста.

Дисциплина робота и новые вершины

Луи Саа сравнил Роналду не с обычным человеком, а с «роботом». По его словам, португальский нападающий бесподобен в профессионализме и управлении своим телом. Хотя с возрастом любой спортсмен закономерно замедляется, Криштиану Роналду продолжает идти наперекор законам логики. Успешные выступления за « Аль-Наср » и статус лучшего бомбардира чемпионата Саудовской Аравии являются тому явным доказательством.

Сейчас перед Роналду стоят две грандиозные цели: первая — довести количество голов в официальных матчах до 1000, вторая — выйти на профессиональное поле в одной команде со своим сыном Криштиану-младшим. Для достижения этих целей ему потребуется играть на высоком уровне еще как минимум несколько сезонов. Хотя контракт нападающего с «Аль-Насром» подходит к концу, руководство клуба из Эр-Рияда готово продлить соглашение.

Будущее в национальной сборной

Криштиану Роналду продолжает обновлять рекорды как футболист, проведший больше всего матчей и забивший больше всего голов за национальную сборную. Он всегда подчеркивает, что готов к вызову сборной Португалии. После Чемпионата мира 2026 года следующей целью может стать чемпионат Европы 2028 года и, в конечном итоге, домашний мундиаль 2030 года.

Хотя его сестра в социальных сетях намекала на «последний танец», сам Роналду еще не делал официального заявления о завершении карьеры. Напротив, чем больше критики используют его возраст как аргумент, тем усерднее он работает, чтобы доказать свою незаменимость. Именно эта черта отличает его от других футболистов.

В заключение можно сказать, что в 2030 году Криштиану Роналду исполнится 45 лет. Современная медицина и его личная дисциплина могут позволить ему выйти на поле даже в этом возрасте. Если это произойдет, футбольный мир станет свидетелем еще одного беспрецедентного исторического события. А пока болельщики могут продолжать наслаждаться каждой его игрой.