Египет победил Австралию в серии пенальти

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Египта обыграла Австралию в серии пенальти и вышла в следующий раунд.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей на стадионе в Далласе, завершились со счетом 1:1. Египет открыл счет на 13-й минуте благодаря голу Имама Ашура.

Австралия восстановила равновесие на 55-й минуте. Гол был записан как автогол защитника Египта Мухаммеда Ханни.

В оставшееся время команды больше забить не смогли, и победитель определился в серии пенальти. В ней египетские футболисты точно реализовали все четыре удара.

В составе Австралии свои возможности использовали Джексон Ирвин и Авер Мабил. Удары Гарри Саттера и Лукаса Херрингтона не стали голами.

Со стороны Египта пенальти точно реализовали Махмуд Сабир, Рами Рабия, Мухаммед Салах и Хоссам Абдулмаджид. Серия завершилась со счетом 4:2 в пользу Египта.

В статистике матча Египет доминировал по владению мячом — 58% против 42%. Египет совершил 696 передач, 89% из которых были точными. У Австралии этот показатель составил 518 передач с точностью 83%.

По количеству ударов в сторону ворот Австралия лидировала со счетом 15:14. Однако по точным ударам Египет имел преимущество 4:3. Угловые также были в пользу Египта — 7:4.