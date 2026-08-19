В Китае провели соревнование по ловле свиней в грязи

·35·Мир
В Китае провели соревнование по ловле свиней в грязи

В китайской провинции Гуйчджу провели одно из необычных и развлекательных соревнований, характерных для сельской жизни, — состязание по ловле свиней.

Участники соревнования заходили на превратившуюся в грязь площадку и старались как можно быстрее поймать выпущенных свиней. Скользкая и неровная поверхность ещё больше усложняла задачу. Иногда участники падали, снова вставали и продолжали преследовать убегающих свиней.

Подобные состязания регулярно проводятся в Гуйчджу в рамках сельских фестивалей и мероприятий, посвящённых аграрной культуре. Например, в апреле 2026 года на мероприятиях, организованных на рисовых террасах Джиабанг в провинции, для туристов также устраивали такие развлечения, связанные с сельским хозяйством, как ловля свиней и рыбалка.

В последнее время соревнования по ловле свиней стали популярны и в других районах Гуйчджу. В частности, состязания, прошедшие в августе 2026 года в уезде Маиджианг, широко распространились в социальных сетях и привлекли внимание зрителей.

Главная цель соревнования заключается не просто в определении победителя, а в демонстрации сельских традиций и создании необычной возможности для отдыха туристов. Кадры с участниками, преследующими свиней, покрытые грязью, способствуют быстрому распространению подобных мероприятий в интернете.

Loyqa ichida cho‘chqani quvib ketayotgan loyga belangan ayol.
КитайГуйчжоуЦзябанМайцзян
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