В «Ювентусе» для Спаллетти время истекло: Джон Элканн требует только победы

·20·Спорт
В «Ювентусе» для Спаллетти время истекло: Джон Элканн требует только победы

Руководство итальянского «Ювентуса» резко повысило требования к главному тренеру Лучано Спаллетти, заявив, что ждет от команды только чемпионства. Как сообщает GOAL.ком, глава акционеров клуба Джон Элканн подчеркнул, что главная цель команды — всегда побеждать, и официально объявил об окончании периода послаблений для тренера в ходе предсезонной подготовки. Об этом сообщает Goal.com.

Трансферы и изменения в составе

Для туринского клуба, занявшего шестое место в Серии А в прошлом сезоне и не выигрывавшего чемпионат с 2020 года, выход в Лигу чемпионов является минимальной задачей с финансовой точки зрения. Однако амбиции клуба гораздо выше: в этом году руководство постаралось выполнить все трансферные запросы Спаллетти. В частности, команду пополнили Викарио, Челик, Лукуми, Алайбегович и Экхатор, а Бога удалось сохранить в составе.

Одновременно на трансферном рынке продолжается работа по разгрузке состава. Клуб продал Опенду и Аджича. Примечательно, что оба игрока забили в своих первых официальных матчах за новые команды — соответственно за «Лион» и «Сассуоло». Также команду покинул Рухи, а судьба Ди Грегорио, защитников и других полузащитников остается предметом переговоров. Несмотря на это, руководство полностью поддерживает доверие тренера к Дугласу Луису.

Время требовать результат и тень Антонио Конте

По словам специалистов, пока новые директора только начинают работу, вся ответственность ложится непосредственно на главного тренера. Спаллетти не обвиняли напрямую в неудачах прошлого сезона, поскольку по статистике набранных после его прихода очков команда должна была выйти в Лигу чемпионов. Однако на этот раз ситуация кардинально изменилась.

Матч в воскресенье во Фрозиноне покажет, каким стал новый «Ювентус», полностью готовый к сезону. С этого поединка Спаллетти больше не имеет права на ошибку. Если сезон начнется неудачно, вокруг руководства туринского клуба вскоре может появиться тень опытного специалиста Антонио Конте.

ЮвентусЛучано СпаллеттиДжон ЭлканнСерия AТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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