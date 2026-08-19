Бой века: стали известны дата и место поединка Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри
Супердерби, которого поклонники бокса со всего мира ждали годами и которое уже считали невозможным, наконец становится реальностью: два легендарных британских чемпиона — Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри — встретятся лицом к лицу. После громких сообщений о завершении карьеры Джошуа стало известно, когда и где состоится это историческое противостояние.
Великий вечер в «Мэдисон-сквер-гарден»: эксклюзив Даилй Маил
Согласно сенсационному сообщению авторитетного британского издания Даилй Маил, все договорённости по поводу боя между двумя гигантами супертяжёлого веса достигнуты:
"Бывший обладатель поясов IBF, WBA, WBO и ИБО Энтони Джошуа, а также бывший чемпион WBC и WBA Супер Тайсон Фьюри выйдут на ринг 20 ноября этого года на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке."
— из сообщения Даилй Маил
Хотя в начале января дядя Джошуа объявил, что спортсмен полностью завершил карьеру в боксе, «Эй Джей» решил вновь выйти на ринг ради крупнейшего поединка в своей карьере — против Фьюри.
Сравнение статистики и достижений двух легенд
Показатель
Энтони Джошуа
Тайсон Фьюри
Возраст / статус
36 лет / бывший абсолютный и многократный чемпион
37 лет / «Лосинг Кинг» и бывший чемпион
Всего боёв
33 (29 побед, 4 поражения)
37 (34 победы, 2 поражения, 1 ничья)
Количество нокаутов
26 КО (высокий процент нокаутов)
24 КО
Завоёванные пояса
IBF, WBA, WBO, ИБО
WBC, WBO, ИБО, WBA Супер, Те Ринг, IBF
Дата и место боя
20 ноября, Нью-Йорк («Мэдисон-сквер-гарден»)
Британское дерби: финальная точка в супертяжёлом весе
Поединок между 37-летним «Цыганским королём» (Гйпсй Кинг) и Энтони Джошуа, одержавшим 29 побед, несомненно, станет одним из самых ожидаемых и самых прибыльных противостояний не только в истории профессионального бокса Великобритании, но и всего мира. Это противостояние покажет, карьера какой из легенд завершится настоящей победой.
Как вы думаете, кто победит в «Бою века»: нокаутёр Энтони Джошуа или хитрый и подвижный Тайсон Фьюри?
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