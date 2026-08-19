Бой века: стали известны дата и место поединка Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри

Супердерби, которого поклонники бокса со всего мира ждали годами и которое уже считали невозможным, наконец становится реальностью: два легендарных британских чемпиона — Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри — встретятся лицом к лицу. После громких сообщений о завершении карьеры Джошуа стало известно, когда и где состоится это историческое противостояние.

Великий вечер в «Мэдисон-сквер-гарден»: эксклюзив Даилй Маил

Согласно сенсационному сообщению авторитетного британского издания Даилй Маил, все договорённости по поводу боя между двумя гигантами супертяжёлого веса достигнуты:

"Бывший обладатель поясов IBF, WBA, WBO и ИБО Энтони Джошуа, а также бывший чемпион WBC и WBA Супер Тайсон Фьюри выйдут на ринг 20 ноября этого года на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке." — из сообщения Даилй Маил

Хотя в начале января дядя Джошуа объявил, что спортсмен полностью завершил карьеру в боксе, «Эй Джей» решил вновь выйти на ринг ради крупнейшего поединка в своей карьере — против Фьюри.

Сравнение статистики и достижений двух легенд

Показатель Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Возраст / статус 36 лет / бывший абсолютный и многократный чемпион 37 лет / «Лосинг Кинг» и бывший чемпион Всего боёв 33 (29 побед, 4 поражения) 37 (34 победы, 2 поражения, 1 ничья) Количество нокаутов 26 КО (высокий процент нокаутов) 24 КО Завоёванные пояса IBF, WBA, WBO, ИБО WBC, WBO, ИБО, WBA Супер, Те Ринг, IBF Дата и место боя 20 ноября, Нью-Йорк («Мэдисон-сквер-гарден»)

Британское дерби: финальная точка в супертяжёлом весе

Поединок между 37-летним «Цыганским королём» (Гйпсй Кинг) и Энтони Джошуа, одержавшим 29 побед, несомненно, станет одним из самых ожидаемых и самых прибыльных противостояний не только в истории профессионального бокса Великобритании, но и всего мира. Это противостояние покажет, карьера какой из легенд завершится настоящей победой.

Как вы думаете, кто победит в «Бою века»: нокаутёр Энтони Джошуа или хитрый и подвижный Тайсон Фьюри?

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