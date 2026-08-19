Блогер арестован после конфликта с таксистом: что стоит за происшествием?
В Ташкенте конфликт между водителем такси и пассажиркой получил серьёзное развитие. Блогер, вмешавшийся в инцидент, был арестован после применения силы к водителю.
Происшествие случилось 17 августа в Яшнабадском районе города Ташкента. Между водителем такси и пассажиркой возник конфликт. Позже на место происшествия прибыли двое знакомых женщины — блогеры. Они вступили в перепалку с водителем, оскорбляли его и применили к нему силу.
После конфликта водитель такси обратился в больницу с телесными повреждениями.
У него были выявлены:
шишки в области лба и затылка;
травмы плеча и боковой части тела;
ссадины в области груди и живота.
После происшествия блогеры обвинили водителя в сексуальном посягательстве на пассажирку и распространили в социальных сетях видеозаписи инцидента.
Позже они записали видеообращение и попросили общественность помочь им оправдаться. Однако впоследствии эти видеозаписи были удалены с их страниц. По данным ГУВД города Ташкента, в отношении блогера возбуждено уголовное дело, и он был арестован.
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