У «Ювентуса» закончились возможности для Спаллетти: главный тренер обязан только побеждать

·24·Спорт
У «Ювентуса» закончились возможности для Спаллетти: главный тренер обязан только побеждать

Руководство итальянского «Ювентуса» значительно повысило требования к главному тренеру Лучано Спаллетти и поставило перед командой единственную задачу — выиграть чемпионат. Как сообщает GOAL.ком, после того как акционеры и руководство клуба выполнили все требования тренера в ходе предсезонной подготовки и на трансферном рынке, теперь места для любых оправданий не осталось. Об этом сообщает Goal.com.

Президент клуба Джон Элканн во время товарищеского матча команды против «Ювентус Некст Ген» сидел на скамейке рядом с Лучано Спаллетти и открыто подчеркнул, что главная цель сезона — только победы. Для туринского клуба, занявшего шестое место в Серии А в прошлом сезоне и не выигрывавшего чемпионат с 2020 года, четвертое место является финансовым минимумом, однако оно не удовлетворит высокие амбиции руководства, игроков и болельщиков.

Трансферы и изменения в составе

Если за неудачи в концовке прошлого сезона ответственными признали прежнее руководство и некоторых игроков, то сам тренер был полностью оправдан и сохранил место в команде. Теперь же новый спортивный директор и руководство прислушались ко всем пожеланиям Спаллетти на трансферном рынке.

В частности, команду пополнили Викарио, Челик, Лукуми, Алайбегович и Экхатор, а Бога остался в составе. Одновременно в рамках обновления команды Опенда и Аджич были проданы в другие клубы. Примечательно, что оба забили уже в своих первых официальных матчах за новые команды. Кроме того, руководство поддержало главного тренера и сохранило доверие к Дугласу Луису.

Права на ошибку нет

Хотя до вторника на трансферном рынке еще могут появиться новые игроки и состояться продажи, теперь вся ответственность непосредственно ложится на Лучано Спаллетти. С учетом того, что новые директора только приступили к работе и находятся в процессе построения системы, главный тренер будет полностью отвечать за результаты команды.

С матча во Фрозиноне новый «Ювентус» Спаллетти, сформированный на 100%, начнет обретать свой облик. Если в начале сезона команда неожиданно потеряет очки, то, по мнению прессы и экспертов, над руководством клуба вновь нависнет тень Антонио Конте, а тренерское кресло Спаллетти может зашататься.

ЮвентусЛучано СпаллеттиДжон ЭлканнСерия AТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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