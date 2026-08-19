Роберто Карлос принял ислам? Распространилась неожиданная новость о легенде футбола

Распространились сообщения о том, что легенда бразильского футбола, бывший защитник клуба «Реал» Роберто Карлос принял ислам. Однако сам футболист пока официально не подтвердил эту информацию.

По словам депутата парламента Турции Али Шахин, представитель общины мусульман Бразилии шейх Джиход Хаммадекс сообщил ему об этом.

По словам шейха, Роберто Карлос пришёл к нему примерно четыре недели назад и произнёс шахаду.

Однако пока эта информация основана лишь на заявлениях других лиц. Официального подтверждения от самого Роберто Карлос нет. 53-летний Роберто Карлос стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 2002 году.

В составе «Реал Мадрид» он:

3 раза выигрывал Лигу чемпионов;

4 раза становился чемпионом Испании.

Кроме того, легендарный защитник выступал за турецкий клуб «Фенербахче» и российский клуб «Анджи».

Поскольку сообщение о принятии Роберто Карлос ислама официально не подтверждено, пока не следует спешить считать его достоверным фактом.