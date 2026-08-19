«Новая головная боль для Мареска»: главная звезда «Сити» выбыла из строя

·40·Спорт
«Новая головная боль для Мареска»: главная звезда «Сити» выбыла из строя

Накануне старта нового сезона Английской Премьер-лиги в стане «Манчестер Сити» возникли серьёзные опасения. После поражения в Суперкубке и потерь в составе один из самых быстрых и опасных вингеров команды Джереми Доку получил тяжёлую травму и выбыл из строя. Как Энсо Мареска спасёт линию атаки перед стартовым матчем против «Борнмут» и решится ли клуб на срочный трансфер?

«Выбыл на несколько недель»: бельгийское издание раскрыло правду

Согласно срочной информации, распространённой авторитетным бельгийским изданием Ниеувсблад, Джереми Доку повредил икроножную мышцу в матче Английского Суперкубка против «Арсенал»:

"Джереми Доку не сможет выходить на поле несколько недель из-за серьёзной травмы икроножной мышцы. Он со 100-процентной вероятностью пропустит матч 1-го тура АПЛ против «Борнмут», который состоится в воскресенье."

из сообщения Ниеувсблад

1-й тур АПЛ и ситуация в «Манчестер Сити»

Показатель

Подробности и информация

Предстоящий матч

«Манчестер Сити» – «Борнмут» (1-й тур АПЛ)

Травмированный футболист

Джереми Доку (нападающий / вингер)

Тип и срок травмы

Травма икроножной мышцы / Как минимум несколько недель

Дебют тренеров

Энсо Мареска («Ман Сити») и Марко Розе («Борнмут»)

Возможное последствие

Срочная покупка флангового нападающего до закрытия трансферного окна

Дебют Мареска и Розе: срочные меры на трансферном рынке

Воскресный матч между «Манчестер Сити» и «Борнмут» станет первым испытанием в АПЛ для обоих новых тренеров — Энсо Мареска и Марко Розе.

Эксперты отмечают, что из-за ограниченного числа альтернатив в линии атаки потеря Доку может вынудить руководство клуба в срочном порядке приобрести нового флангового нападающего до закрытия трансферного окна.

Как вы считаете, серьёзно ли отсутствие Джереми Доку повлияет на игру «Манчестер Сити» против «Борнмут» или Мареска сможет легко решить эту проблему?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно поделитесь этой важной новостью с друзьями, которые являются поклонниками АПЛ!

Манчестер СитиЖереми ДокуАрсеналБорнмутЭнцо Мареска
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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