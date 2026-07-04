Аббос Файзуллаев рассказал о своей главной боли, связанной с дядей (видео)

Игрок сборной Узбекистана и турецкого клуба "Истанбул Баşакşехир" Аббос Файзуллаев в интервью ЁуТубе-каналу Спортс Уз искренне поделился воспоминаниями об одном из самых близких людей в его жизни — своем дяде.

Футболист рассказал, что с самого детства дядя ни разу не посетил ни один его матч на стадионе, и этому была своя причина.

"С детства мой дядя ни разу не приходил на мою игру. Когда я спрашивал о причине, он отвечал: 'Приду тогда, когда твоя игра станет уровня, который стоит увидеть'. К сожалению, этого не случилось. Сейчас каждый раз, выходя на поле, я смотрю на трибуны, ищу своего дядю. То, что он не пришел посмотреть мою игру, осталось для меня глубокой болью. Дядя занимал огромное место в моей жизни, я считал его своим вторым отцом. Он очень сильно помогал мне с самого детства", — сказал Аббос Файзуллаев.

Это искреннее признание футболиста не оставило равнодушными болельщиков. Многие пользователи в социальных сетях отметили, насколько трогательными были его слова, выразили уважение памяти его дяди и пожелали Аббосу еще больших успехов в дальнейшей карьере.