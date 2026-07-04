Смелость Мохамеда Салаха: Египет победил Австралию и установил исторический рекорд

·83·Спорт
Смелость Мохамеда Салаха: Египет победил Австралию и установил исторический рекорд

В бескомпромиссном матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира сборная Египта одержала победу над Австралией, открыв новую страницу в своей истории. После того как основное и дополнительное время встречи в Далласе завершилось ничьей 1:1, имя победителя определилось в серии пенальти. В ней капитан египтян Мохамед Салах поразил всех своим хладнокровием и мастерством. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В основное время игры Эмам Ашур вывел Египет вперед. Однако во втором тайме автогол Мохамеда Хани восстановил равновесие. Австралийцы продемонстрировали дисциплинированную игру в защите и сумели довести матч до серии пенальти. Но в этой лотерее удача улыбнулась североафриканцам.

Удар в стиле Паненка и ответственность капитана

Когда серия пенальти подошла к решающей стадии, к мячу подошел Мохамед Салах. Опытный нападающий хладнокровно перебросил мяч через вратаря Мэтта Райана, забив гол в стиле «Паненка». Этот риск не только дал преимущество команде, но и поднял боевой дух партнеров. В итоге точный удар Хоссама Абдельмагида обеспечил победу Египта со счетом 4:2.

По сообщению Goal.com, Мохамед Салах после матча так объяснил свое решение: «Если кто-то и должен был это сделать, то это был я. Я опытнее остальных в команде и хотел придать уверенности молодым игрокам. Не знаю, будет ли это моим последним чемпионатом мира или нет, но я должен был так поступить».

Легенда «Ливерпуля», в настоящее время имеющая статус свободного агента, этим поступком показал молодым партнерам, как нужно играть под давлением. В составе Австралии Гарри Сауттар и Лукас Херрингтон не смогли реализовать свои возможности, что привело к вылету океанийцев из турнира.

Новый рекорд в африканском футболе

Эта победа имеет монументальное значение для египетского футбола. Египет стал пятой африканской страной, одержавшей победу в плей-офф чемпионатов мира. До этого таких результатов добивались сборные Камеруна, Сенегала, Ганы и Марокко. «Фараоны» преодолели многолетний психологический барьер и пробились в топ-16.

Салах отметил, что перед игрой в раздевалке он убеждал парней в том, что это самая большая сцена в мире, и нужно получать от нее удовольствие. Соперник сборной Египта в следующем раунде и дата матча будут определены в ближайшее время. Данная победа празднуется как большой триумф во всем Египте и по всему африканскому континенту.

Мохамед СалахЕгипетЧемпионат мираФутболАвстралия
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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