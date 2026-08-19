Xiaomi выпустила умную поилку для кошек, работающую до 90 дней

·16·Технологии
Xiaomi выпустила умную поилку для кошек, работающую до 90 дней

Компания Xiaomi пополнила линейку гаджетов для домашних животных новым автоматизированным устройством — поилкой Mijia Смарт Пет Ватер Фунтаин 2 Стерилизатион Эдитион. По данным иксбт.ком, новая модель оснащена системой обеззараживания воды ультрафиолетом, четырёхступенчатой фильтрацией и аккумулятором, обеспечивающим до 90 дней автономной работы. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Устройство помогает поддерживать здоровье домашних животных и облегчает уход за ними. Первые продажи на китайском рынке планируется начать в конце августа, а его цена составит около 30 долларов США (199 юаней).

Технические возможности и система фильтрации

Поилка оснащена резервуаром для воды объёмом 3 литра. По оценкам Xiaomi, такого запаса хватит одной кошке примерно на 10–15 дней. Для контроля оставшегося количества воды в корпусе предусмотрено удобное прозрачное окно, а наклонная чаша помогает животному держать голову в более удобном положении во время питья.

Главное отличие версии Стерилизатион Эдитион — система очистки с помощью ультрафиолетовых лучей УВ-К, установленная в насосе. По данным компании, она способна уничтожать до 99% бактерий в воде. Вода проходит четырёхступенчатую очистку, включающую микропористый полипропиленовый фильтр, активированный уголь, ионообменную смолу и антибактериальный слой.

Умное управление и безопасность

Фильтры задерживают шерсть, различный мусор и другие загрязнения. Если уровень воды становится слишком низким, насос автоматически отключается в целях безопасности. Для работы без постоянного подключения к электросети устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4000 mAh, обеспечивающим до 90 дней автономной работы.

Пользователь может выбрать один из трёх режимов подачи воды: по датчику, периодическую или постоянную циркуляцию. Последний режим требует подключения устройства к источнику питания. Уровень шума во время работы составляет всего 30 децибел. Корпус защищён по стандарту ИПКс7, поэтому после закрытия заглушки зарядного порта его можно промывать под проточной водой.

Устройство подключается к приложению Xiaomi Mi Home, которое позволяет удалённо контролировать уровень воды, заряд аккумулятора и состояние фильтра. Приложение также своевременно напоминает о необходимости замены фильтра. Размеры модели Mijia Смарт Пет Ватер Фунтаин 2 Стерилизатион Эдитион составляют 190 × 230 × 180 миллиметров.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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