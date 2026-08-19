Xiaomi выпустила умную поилку для кошек, работающую до 90 дней

Компания Xiaomi пополнила линейку гаджетов для домашних животных новым автоматизированным устройством — поилкой Mijia Смарт Пет Ватер Фунтаин 2 Стерилизатион Эдитион. По данным иксбт.ком, новая модель оснащена системой обеззараживания воды ультрафиолетом, четырёхступенчатой фильтрацией и аккумулятором, обеспечивающим до 90 дней автономной работы. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Устройство помогает поддерживать здоровье домашних животных и облегчает уход за ними. Первые продажи на китайском рынке планируется начать в конце августа, а его цена составит около 30 долларов США (199 юаней).

Технические возможности и система фильтрации

Поилка оснащена резервуаром для воды объёмом 3 литра. По оценкам Xiaomi, такого запаса хватит одной кошке примерно на 10–15 дней. Для контроля оставшегося количества воды в корпусе предусмотрено удобное прозрачное окно, а наклонная чаша помогает животному держать голову в более удобном положении во время питья.

Главное отличие версии Стерилизатион Эдитион — система очистки с помощью ультрафиолетовых лучей УВ-К, установленная в насосе. По данным компании, она способна уничтожать до 99% бактерий в воде. Вода проходит четырёхступенчатую очистку, включающую микропористый полипропиленовый фильтр, активированный уголь, ионообменную смолу и антибактериальный слой.

Умное управление и безопасность

Фильтры задерживают шерсть, различный мусор и другие загрязнения. Если уровень воды становится слишком низким, насос автоматически отключается в целях безопасности. Для работы без постоянного подключения к электросети устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 4000 mAh, обеспечивающим до 90 дней автономной работы.

Пользователь может выбрать один из трёх режимов подачи воды: по датчику, периодическую или постоянную циркуляцию. Последний режим требует подключения устройства к источнику питания. Уровень шума во время работы составляет всего 30 децибел. Корпус защищён по стандарту ИПКс7, поэтому после закрытия заглушки зарядного порта его можно промывать под проточной водой.

Устройство подключается к приложению Xiaomi Mi Home, которое позволяет удалённо контролировать уровень воды, заряд аккумулятора и состояние фильтра. Приложение также своевременно напоминает о необходимости замены фильтра. Размеры модели Mijia Смарт Пет Ватер Фунтаин 2 Стерилизатион Эдитион составляют 190 × 230 × 180 миллиметров.