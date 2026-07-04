Неожиданные перемены в Ливерпуле: Вирджил ван Дейк утратил статус неприкосновенного

Английский клуб Ливерпуль резко изменил свою позицию в отношении многолетнего лидера и капитана Вирджила ван Дейка. Согласно последним данным, руководство мерсисайдцев готово рассматривать серьёзные предложения за опытного защитника. Это решение расценивается как часть стратегии нового этапа в клубе и кардинального омоложения состава. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания ТЭАМталк, неудачное выступление Ливерпуля в Премьер-лиге и изменения в тренерском штабе привели к тому, что 34-летний голландский защитник лишился статуса «неприкосновенного» для команды. Хотя футболист продлил контракт в 2025 году, сейчас сообщается, что руководство клуба несколько сожалеет об условиях этого соглашения.

Милан и другие претенденты

В настоящее время серьёзный интерес к услугам Вирджила ван Дейка проявляет итальянский клуб Милан. Новый главный тренер «россонери» Рубен Аморим определил голландского футболиста как главную цель для укрепления линии обороны. Представители итальянского клуба уже через посредников начали изучать финансовые условия трансфера.

За пределами Европы к привлечению опытного защитника не против присоединить Про-лига Саудовской Аравии, чемпионат MLS США и турецкие клубы. Руководство Ливерпуля не хочет принудительно продавать капитана, однако новый главный тренер Андони Ираола дал понять, что готов вступить в переговоры в случае поступления предложения, отвечающего интересам клуба.

Проблемы в обороне и новый сезон

Уход ван Дейка может стать большой потерей для оборонительной линии Ливерпуля. Причина в том, что команду уже покинул Ибрагима Конате, а будущее Джо Гомеса остаётся под вопросом. Если капитан будет продан, клубу необходимо будет найти высококлассного защитника, способного его заменить, до закрытия трансферного окна.

По данным издания GOAL.ком, Андони Ираола оказался в очень сложной ситуации накануне нового сезона. Ему необходимо решить проблемы в линии обороны до стартового матча Премьер-лиги против Ньюкасл Юнайтед 23 августа. После ухода таких лидеров, как Мохамед Салах и Энди Робертсон, возможный трансфер ван Дейка свидетельствует о формировании в Ливерпуле совершенно новой команды.