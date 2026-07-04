Рома ускоряет действия по трансферу Мейсона Гринвуда

Итальянский клуб Рома с целью усиления линии атаки вступает в решающую стадию переговоров по трансферу Мейсона Гринвуда. Руководство римлян выбрало этого футболиста в качестве главной цели для решения проблем в атаке на правом фланге и пытается быстрее завершить трансфер. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По сообщению издания Goal.com, Рома считает первые дни следующей недели последней возможностью успешно завершить эту операцию. Руководители клуба хотят быстрее решить административные вопросы и достичь соглашения до того, как другие конкуренты, в частности мадридский Атлетико Мадрид, всерьёз включатся в гонку.

Конкуренция и цена трансфера

Изначально Рома рассматривала несколько кандидатов на правый фланг, в том числе вариант с нападающим Вест Хэма Крисенсио Саммервиллом. Однако из-за чрезмерно высокой цены игрока и сильной конкуренции клуб вновь обратил внимание на Мейсона Гринвуда. Сейчас запрашиваемая марсельским клубом цена за футболиста снизилась ниже 50 миллионов евро, что ещё больше повысило интерес римлян.

По данным, турецкий клуб Фенербахче предложил футболисту зарплату в 7 миллионов евро в год, создав лучшие финансовые условия. Рома же пока предлагает 5 миллионов евро, однако то, что турецкий клуб ещё не достиг соглашения с Марселььем по сумме трансфера, оставляет итальянской команде шанс.

Фактор Атлетико Мадрид

Наибольшая угроза для Ромы ожидается со стороны Атлетико Мадрид. Мадридцы в данный момент заняты трансфером Хулиана Альвареса, но если это соглашение состоится или команду покинут другие нападающие, они могут немедленно вернуться к варианту с Мейсоном Гринвудом. Испанский клуб считает Гринвуда одним из самых подходящих кандидатов для заполнения пробела в линии атаки.

Итальянская пресса, в частности инсайдер Альфредо Педулла, подчёркивает, что римляне задействуют все возможности на следующей неделе. Если руководство Ромы не проявит оперативность, снижение цены футболиста и его эффективность в чемпионате Франции могут привлечь и другие клубы-гранды. Для римлян этот трансфер важен не только для усиления состава, но и для демонстрации амбиций команды перед новым сезоном.