«Атлетико Мадрид» готовит финальное предложение по трансферу Мортена Хюльманда

·2·Спорт
«Атлетико Мадрид» готовит финальное предложение по трансферу Мортена Хюльманда

Испанский клуб «Атлетико Мадрид» близок к решающему шагу в деле трансфера капитана лиссабонского «Спортинга» Мортена Хюльманда. Мадридцы решили улучшить финансовые условия после того, как их предыдущее предложение на сумму 35 миллионов евро было отклонено. Этот трансфер остаётся главной приоритетной задачей Диего Симеоне в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com .

По данным издания A Bola, руководство «Атлетико Мадрид» возвращается за стол переговоров с целью удовлетворить требования «Спортинга». Первоначальное предложение состояло из 30 миллионов евро гарантированных выплат и 5 миллионов евро бонусов, однако португальский клуб счёл эту сумму недостаточной. Теперь «матрасники» намерены увеличить сумму трансфера и завершить сделку в течение нескольких дней.

Требования «Спортинга» и детали переговоров

Президент «Спортинга» Фредерику Варандаш занял жёсткую позицию на переговорах. Руководство клуба требует за Хюльманда не менее 40 миллионов евро в виде фиксированной выплаты. Кроме того, в контракт должны быть включены дополнительные бонусы, выплата которых будет зависеть от будущих показателей футболиста. «Атлетико Мадрид» выразил готовность согласиться с этими условиями.

В настоящее время все стороны — «Спортинг», «Атлетико» и сам футболист — выступают за ускорение процесса. Цель — оформить все документы до 11 июля, когда команда «Спортинга» отправится на тренировочный сбор в Алгарве. Диего Симеоне хочет как можно быстрее адаптировать нового игрока к тактической схеме команды.

Мортен Хюльманд вскоре после перехода в «Спортинг» из итальянского «Лечче» стал настоящим лидером команды. Его дисциплина на поле, мастерство отбора мяча и лидерские качества позволили ему получить капитанскую повязку. Датский футболист уже успел попрощаться с партнёрами по команде и тренерским штабом, чувствуя, что его карьера в Лиссабоне подошла к концу.

На самом деле уход футболиста обсуждался ещё в прошлом году, но тогда клуб его не отпустил. В частности, даже когда в 2025 году «Манчестер Юнайтед» проявил интерес, «Спортинг» сохранил своего капитана. Однако тогда руководство пообещало Хюльманду, что этим летом, если поступит достойное предложение, оно не станет ему препятствовать.

По данным Goal.com, 26-летний футболист полностью готов сделать новый шаг в своей карьере и попробовать свои силы в чемпионате Испании. Если стороны достигнут соглашения, ожидается, что этот трансфер значительно усилит центральную линию «Атлетико Мадрид».

Атлетико МадридСпортингТрансферМортен ХюльмандФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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