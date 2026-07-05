Стали известны детали неожиданного разговора между Лионелем Месси и вратарём Кабо-Верде

·49·Спорт
Стали известны детали неожиданного разговора между Лионелем Месси и вратарём Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде, оказавшая достойное сопротивление сборной Аргентины в рамках чемпионата мира, покинула турнир, однако их вратарь Возинья удостоился признания звезды мирового футбола Лионеля Месси. После драматичного матча 1/8 финала восьмикратный обладатель «Золотого мяча» высоко оценил мастерство соперника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На протяжении матча представители Кабо-Верде создали серьёзные проблемы действующим чемпионам мира. Хотя Лионель Месси открыл счёт на 29-й минуте, забив свой 20-й гол на мундиалях, «маленькая команда» дважды сумела сравнять счёт. Лишь третий пропущенный гол на 111-й минуте поставил точку в выступлении Кабо-Верде на турнире.

Лионель Месси: «Ваш народ должен вами гордиться»

После матча между Возинья и Лионелем Месси состоялась тёплая беседа. По словам вратаря, рассказавшего изданию Ла Теркера, аргентинская легенда не скрывала восхищения его игрой. «После матча я подошёл к Месси. Он обнял меня и сказал: ‘Ты великолепен. Твой народ должен тобой гордиться’. Это стал для меня незабываемый момент», — подчеркнул вратарь.

Возинья получил в этом матче не только тёплые слова, но и ценный памятный подарок. Когда он попросил Месси обменяться футболками, капитан «Альбиселесте» пообещал передать форму в коридоре, ведущем в раздевалку после интервью, и сдержал своё слово.

Успех сборной Кабо-Верде на этом турнире не был случайным. На групповом этапе они обошли такие сильные команды, как Уругвай и Саудовская Аравия, завоевав путёвку в плей-офф. Возинья же в четырёх матчах совершил в общей сложности 18 сейвов, отразив 78,3 процента нанесённых по его воротам ударов.

«Мы на равных сыграли против действующего чемпиона мира и даже имели шансы на победу. Конечно, мы расстроены поражением, но гордимся своей игрой», — говорит Возинья, выражая благодарность партнёрам по команде и тренерскому штабу.

Для узбекистанских футбольных болельщиков подобное мужество «маленьких» команд против грандов всегда вызывало интерес. Эта отвага Кабо-Верде и скромность такой звезды, как Лионель Месси, ещё раз доказали, насколько важны взаимоуважение в мире спорта.

Лионель МессиАргентинаКабо-ВердеЧемпионат МираФутбол
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Jahongir Tursunov
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