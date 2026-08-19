Илон Маск не согласился с прогнозом Goldman Sachs по космической экономике

·22·Технологии
Илон Маск не согласился с прогнозом Goldman Sachs по космической экономике

Разрыв между финансовыми прогнозами и реальными отраслевыми тенденциями, касающимися будущего мировой космической экономики, продолжает увеличиваться. Согласно оценкам аналитиков известного банка Goldman Sachs, к 2035 году объем мировой космической индустрии, как ожидается, достигнет 1,8 триллиона долларов. Однако основатель SpaceX Илон Маск назвал эти оценки чрезмерно осторожными и подчеркнул, что будущие показатели будут значительно выше. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, финансовые институты объясняют стремительный рост космического рынка несколькими ключевыми факторами, включая снижение стоимости запуска ракет, увеличение объема частных инвестиций и расширение возможностей финансирования на открытом рынке. Средства, направляемые в отрасль, уже демонстрируют рекордные темпы роста.

Динамика инвестиционных потоков и финансового рынка

В последние годы рост интереса к космической отрасли напрямую отражается в финансовых показателях. В частности, в течение 2025 года в эту сферу было направлено более 55 миллиардов долларов, а уже в первом квартале 2026 года объем инвестиций достиг 36 миллиардов долларов. Такие стремительные темпы роста показывают, что доверие инвесторов к технологиям будущего продолжает укрепляться.

Тем не менее Илон Маск счел прогноз Goldman Sachs слишком заниженным. Руководитель SpaceX кратко и емко отреагировал на оценку банка в 1,8 триллиона долларов, заявив, что рынок будет «намного больше». По мнению экспертов, такая уверенность миллиардера основана на технологических достижениях и внедрении новых бизнес-моделей.

Ключевые драйверы будущего роста

По мнению Илона Маска и других отраслевых экспертов, стремительному расширению космической экономики будет способствовать ряд фундаментальных факторов:

  • внедрение многоразовых ракет и резкое сокращение логистических расходов;
  • огромные группировки спутников, обеспечивающие глобальные интернет- и коммуникационные услуги;
  • космические дата-центры, предназначенные для обработки данных на орбите;
  • значительное расширение коммерческой деятельности частных компаний на орбите Земли.
Ожидается, что развитие этих направлений выведет на новый уровень не только аэрокосмическую отрасль, но и весь мировой технологический рынок. Активизация частного капитала и инновационные решения, несомненно, кардинально изменят участие человечества в освоении космоса в ближайшее десятилетие.

Илон МаскSpaceXКосмическая ЭкономикаGoldman SachsИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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