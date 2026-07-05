Тяжелый удар для сборной Марокко и Баварии: Исмаэль Сайбари получил травму

Победоносный путь сборной Марокко на чемпионате мира столкнулся с неожиданной неприятностью. Основной полузащитник команды Исмаэль Сайбари получил серьезную травму в четвертьфинальном матче против Канады и был вынужден досрочно покинуть поле. Эта ситуация вызвала серьезное беспокойство не только у национальной сборной, но и у руководства нового клуба футболиста — немецкой Баварии. Об этом Goal.com сообщает .

Лишь на 20-й минуте матча 25-летний футболист почувствовал сильную боль в бедре правой ноги. Несмотря на несколько попыток продолжить игру, в итоге он попросил себя заменить. Глубокая скорбь и слезы на лице Сайбари, покидающего поле, свидетельствовали о том, насколько серьезной может быть травма. Главный тренер Мохамед Уахби был вынужден выпустить вместо него Суфиана Рахими.

Непредвиденная проблема после трансфера

Эта травма ставит под вопрос не только участие футболиста в турнире, но и его новую клубную карьеру. По сообщению Goal.com, Бавария несколько дней назад официально объявила о трансфере Исмаэля Сайбари. Мюнхенцы подписали с полузащитником, приобретенным у ПСВ за 50 миллионов евро, долгосрочный контракт до 2031 года.

Исмаэль Сайбари был одним из лучших игроков в составе «Атласских львов» на протяжении турнира. До стадии плей-офф он успел забить три гола в ворота соперников. Его выбывание стало серьезным ударом по чемпионским амбициям Марокко, поскольку игра в центре команды во многом строилась через этого футболиста.

Пока степень травмы полностью неизвестна. Медицинское обследование, которое будет проведено в ближайшие часы, прояснит дальнейшее участие футболиста в чемпионате мира-2026. Если окажется, что это обычное растяжение мышц, он сможет вернуться на следующих стадиях турнира. Однако в случае выявления серьезного повреждения, такого как разрыв мышцы, он пропустит не только турнир, но и предсезонную подготовку в Бундеслиге.

Единственное утешение для марокканских болельщиков — высокий атакующий потенциал команды. Несмотря на то, что Сайбари покинул поле, Брахим Диас своей великолепной игрой сделал две голевые передачи и обеспечил победу команды со счетом 3:0. Тем не менее, потеря ключевого игрока перед четвертьфиналом может вызвать серьезные тактические проблемы.

Руководство и медицинский штаб Баварии в настоящее время поддерживают постоянную связь с врачами сборной Марокко. Для немецкого рекордсмена начало сезона нового трансфера с травмы — один из худших сценариев.