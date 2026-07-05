Бруну Гимараэш: Эрлинг Холанд хитрит, чтобы оказать давление на Бразилию

Приближается матч между Бразилией и Норвегией в рамках четвертьфинала чемпионата мира, и эмоции накаляются. Полузащитник сборной Бразилии Бруну Гимараэш прокомментировал высказывания нападающего соперников Эрлинга Холанда и обвинил его в своеобразном «хитроумии». По его словам, норвежская звезда намеренно выставляет пятикратных чемпионов мира явными фаворитами, чтобы снять давление со своей команды. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эрлинг Холанд в предматчевых интервью назвал Бразилию фаворитом. Однако Бруну Гимараэш в интервью телеканалу Казе ТВ подчеркнул, что это не более чем тактический ход. «Он прекрасно понимает, что говорит, и в этом плане весьма хитёр. Он хочет переложить всю ответственность на чемпионов, то есть на нас. Честно говоря, мне неинтересно, что говорят люди. Футбол решается на поле, в игре 11 на 11 возможно всё», — заявил бразильский футболист.

По данным издания Goal.com, сборная Норвегии исторически является неудобным соперником для Бразилии. В очных встречах скандинавы дважды побеждали и дважды играли вничью. Тем не менее подопечные Карло Анчелотти намерены прервать эту неприятную традицию и завоевать путёвку в четвертьфинал.

План по нейтрализации Холанда и дуэль в центре поля

Гимараэш высоко оценил уровень опасности Эрлинга Холанда, назвав его наряду с Харри Кейном одним из лучших нападающих мира. По его мнению, главная задача бразильской обороны — не позволять мячу доходить до норвежского бомбардира. Чтобы обезопасить форварда, забившего на турнире пять голов, бразильцы планируют использовать тактику «защиты при атаке».

«Мы должны сделать так, чтобы мяч до него не доходил. Он должен находиться под постоянным контролем, потому что ему достаточно одной ситуации, чтобы решить судьбу матча. Не оставлять свободных зон — наша главная цель», — добавил полузащитник. В лагере Бразилии также отдельно проанализировано преимущество соперника в стандартных положениях и угроза со стороны высокорослых игроков.

Этот матч значим не только как встреча двух команд, но и как дуэль двух звёзд центрального поля — Бруну Гимараэша и Мартина Эдегора. Игра против капитана «Арсенала» Мартина Эдегора станет для Бруну своеобразным испытанием. Бразильский футболист, прошедший за время турнира дистанцию в 44,4 км, уверен, что одержит верх в этой борьбе.

Победитель этого противостояния выйдет в четвертьфинал чемпионата мира. Бразилия рассчитывает на своё техническое превосходство, тогда как Норвегия уповает на дисциплинированную оборону и индивидуальное мастерство Эрлинга Холанда. Матч наверняка будет богат на неожиданные события, ведь обе команды нацелены открыть новую страницу в своей истории.