В Великобритании создают автономный грузовик без кабины

Британская компания Волтемпо представила проект нового автономного грузовика, который может произвести революцию в логистике. По данным иксбт.ком, электромобиль лишён традиционной кабины, что позволит значительно увеличить объём перевозимого груза и снизить общую массу. Об этом сообщает Autocar.ко.ук .

В настоящее время для грузовиков без прицепа установлены ограничения: максимальная длина — 12 метров, масса — 32 тонны, количество осей — четыре. Однако прототип, разрабатываемый специалистами Волтемпо, будет иметь длину 15,6 метра, полную массу 42 тонны и пять осей. По длине он будет сопоставим с автобусом.

Конструкция без кабины и грузовместимость

Согласно проекту, отказ от кабины водителя позволит решить проблему избыточного веса и неиспользуемого пространства. Основатель и директор по корпоративному развитию Волтемпо Майкл Боксвелл назвал это решение интеллектуальным прицепом. Снаряжённая масса нового электромобиля составит 10–12 тонн, а свободного пространства будет на 15% больше, чем у стандартного прицепа.

По расчётам специалистов, обычные грузовики перевозят в среднем 16 тонн груза, тогда как благодаря новой конструкции этот показатель можно увеличить до 18,6 тонны. Кроме того, несмотря на то что транспортное средство будет на 1,5 метра короче сочленённых грузовиков, жёсткий кузов и сниженная масса повысят эффективность логистических процессов.

Планы производства и испытания

На текущем этапе компания Беркелей Коачворкс занимается изготовлением кузова, а один из крупных производителей грузовиков поставляет электрическую силовую установку. Прототип планируют завершить к сентябрю 2027 года. После этого первые испытания начнутся на полигоне для автономных автомобилей в Южном Уэльсе.

Поскольку британский Закон об автоматизированных транспортных средствах разрешил беспилотным транспортным средствам передвигаться по дорогам общего пользования, испытания могут пройти и на автомагистралях. Начать серийное производство планируют в конце 2027 года, а первые поставки осуществить в середине 2028 года.

По словам Майкла Боксвелла, все производители грузовиков в Европе одобрили этот прототип в качестве официальной категории транспортного средства. Первые машины будут собирать в Великобритании и поставлять местным перевозчикам, а позднее они выйдут на европейский рынок.