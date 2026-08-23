Какую оценку получил Ҳусанов? Британское издание проанализировало игру футболистов «Сити»
В 1-м туре Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» «Этиксад»да «Борнмут»га карши о‘та ог‘ир ва кескин кечган бахсда 2:1 хисобида иродали г‘алабага еришди. Учрашувни асосий таркибда бошлаган хамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов выполняя важные задачи в центре обороны, в отдельных эпизодах смещался на фланг.
Эксперты известного британского издания китйкстра.ко.ук специализирующегося на новостях манчестерского клуба, после этой волевой победы выставили индивидуальные оценки всем игрокам.
Вердикт экспертов по Абдукодиру Ҳусанову: 6/10
Британские аналитики оценили действия узбекистанского защитника следующим образом:
Надежность и безошибочность: Ҳусанов продемонстрировал довольно стабильную и уверенную игру в оборонительной линии. По ходу матча он не допустил серьезных ошибок;
Разрывы между линиями: Эксперты отметили, что это был не лучший матч Абдукодира, а вся защита команды выглядела несколько оторванной от линии полузащиты.
Оценки игроков стартового состава «Сити»
Издание оценило остальных футболистов основы так:
Нико О'Райли — 7,5/10 (Игрок матча): Был самым активным на поле. Оказывал большое давление на соперника в атаке и был полезен в защите;
Марк Гехи — 7/10: Действовал на непривычной для себя позиции в центре полузащиты. Несмотря на то, что не смог поразить пустые ворота, забил важный гол на 85-й минуте, сравняв счет;
Йошко Гвардиол — 7/10: Несмотря на некоторые ошибки, на 90+2-й минуте забил победный гол правой ногой;
Антуан Семеньо — 6,5/10: Заменив Доку на левом фланге, совершил множество обманных движений и опасных рейдов;
Джанлуиджи Доннарумма — 6/10: В пропущенном голе вины нет, действовал без грубых ошибок;
Рубен Диаш — 6/10: Вместе с Ҳусановым сыграл на среднем и стабильном уровне;
Фил Фоден — 6/10: Хотя на него возлагались надежды, он не смог оказать существенного влияния на игру;
Эллиот Андерсон — 6/10: Действовал активно, но был заменен из-за травмы;
Рико Льюис — 5,5/10: Допускал позиционные ошибки и был одним из виновных в пропущенном голе;
Эрлинг Холанд — 5,5/10: Несмотря на большой объем работы, упустил очень удобные моменты и провел неудачный день.
Игроки замены и магия Шерки
Футболисты, изменившие ход игры во втором тайме:
Райан Шерки — 7/10: Сразу после выхода на поле отдал две голевые передачи, ставшие ключевыми в победе «Сити»;
Матеуш Нунеш, Матео Ковачич, Джек Грилиш — 6/10: Придали команде необходимую энергию и темп.
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