Какую оценку получил Ҳусанов? Британское издание проанализировало игру футболистов «Сити»

·4.1K·Спорт
Какую оценку получил Ҳусанов? Британское издание проанализировало игру футболистов «Сити»

В 1-м туре Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» «Этиксад»да «Борнмут»га карши о‘та ог‘ир ва кескин кечган бахсда 2:1 хисобида иродали г‘алабага еришди. Учрашувни асосий таркибда бошлаган хамюртимиз Абдуқодир Ҳусанов выполняя важные задачи в центре обороны, в отдельных эпизодах смещался на фланг.

Эксперты известного британского издания китйкстра.ко.ук специализирующегося на новостях манчестерского клуба, после этой волевой победы выставили индивидуальные оценки всем игрокам.

Вердикт экспертов по Абдукодиру Ҳусанову: 6/10

Британские аналитики оценили действия узбекистанского защитника следующим образом:

  • Надежность и безошибочность: Ҳусанов продемонстрировал довольно стабильную и уверенную игру в оборонительной линии. По ходу матча он не допустил серьезных ошибок;

  • Разрывы между линиями: Эксперты отметили, что это был не лучший матч Абдукодира, а вся защита команды выглядела несколько оторванной от линии полузащиты.

Оценки игроков стартового состава «Сити»

Издание оценило остальных футболистов основы так:

  • Нико О'Райли — 7,5/10 (Игрок матча): Был самым активным на поле. Оказывал большое давление на соперника в атаке и был полезен в защите;

  • Марк Гехи — 7/10: Действовал на непривычной для себя позиции в центре полузащиты. Несмотря на то, что не смог поразить пустые ворота, забил важный гол на 85-й минуте, сравняв счет;

  • Йошко Гвардиол — 7/10: Несмотря на некоторые ошибки, на 90+2-й минуте забил победный гол правой ногой;

  • Антуан Семеньо — 6,5/10: Заменив Доку на левом фланге, совершил множество обманных движений и опасных рейдов;

  • Джанлуиджи Доннарумма — 6/10: В пропущенном голе вины нет, действовал без грубых ошибок;

  • Рубен Диаш — 6/10: Вместе с Ҳусановым сыграл на среднем и стабильном уровне;

  • Фил Фоден — 6/10: Хотя на него возлагались надежды, он не смог оказать существенного влияния на игру;

  • Эллиот Андерсон — 6/10: Действовал активно, но был заменен из-за травмы;

  • Рико Льюис — 5,5/10: Допускал позиционные ошибки и был одним из виновных в пропущенном голе;

  • Эрлинг Холанд — 5,5/10: Несмотря на большой объем работы, упустил очень удобные моменты и провел неудачный день.

Игроки замены и магия Шерки

Футболисты, изменившие ход игры во втором тайме:

  • Райан Шерки — 7/10: Сразу после выхода на поле отдал две голевые передачи, ставшие ключевыми в победе «Сити»;

  • Матеуш Нунеш, Матео Ковачич, Джек Грилиш — 6/10: Придали команде необходимую энергию и темп.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!Сегодня, 20:32Названы главные фавориты на «Золотой мяч» 2026 годаНазваны главные фавориты на «Золотой мяч» 2026 годаСегодня, 20:29Давал согласие «Сити»: Романо объявил о решении звезды «Челси»Давал согласие «Сити»: Романо объявил о решении звезды «Челси»Сегодня, 20:25Как мужская сборная Узбекистана по боксу готовится к поездке в Японию?Как мужская сборная Узбекистана по боксу готовится к поездке в Японию?Сегодня, 20:17Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойЛамин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойСегодня, 19:32«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?«Ман Сити» тоже вступил в борьбу: что происходит вокруг трансфера Гакпо?Сегодня, 19:01
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Дедушка Ҳусанова скончался: он покинул базу «Манчестер Сити» (видео)
Криштиану Роналду стал предупреждением для Харри Кейна
Криштиану Роналду стал предупреждением для Харри Кейна