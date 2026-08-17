Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения

·40·Спорт
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль по случаю своего 19-летия устроил необычную и красочную «Розовую вечеринку». Кадры с праздника на своей странице в Instagram показала возлюбленная футболиста Инес Гарсия.

День рождения Ямаля был 13 июля. Однако в это время футболист находился в расположении сборной Испании перед полуфиналом чемпионата мира 2026 года. Поэтому он решил провести большую вечеринку в честь своего дня рождения позднее.

Гости тоже были в розовом

На опубликованных Инес Гарсией в социальных сетях снимках видно, что вечеринка была оформлена в особом стиле. Поскольку мероприятие прошло в тематике «розовой вечеринки», большинство гостей также пришли в одежде этого цвета.

На вечеринке присутствовали одноклубники Ямаля по «Барселоне» — Френки де Йонг, Гави и Фермин Лопес. Кроме того, на мероприятие были приглашены известные музыканты и артисты.

Инес Гарсия пришла на праздник в коротком ярко-розовом наряде, а Ямаль также надел розовую рубашку, соответствующую общей стилистике.

Таким образом, звезда «Барселоны» отметил свое 19-летие необычной, красочной и запоминающейся «Розовой вечеринкой», отличавшейся от обычного дня рождения.

Ламин ЯмальБарселонаИспанияИнстаграмИнес Гарсия
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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