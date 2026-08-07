Криштиану Роналду стал предупреждением для Харри Кейна

Бывший нападающий сборной Англии Крис Уоддл в интервью GOAL отметил, что участие Харри Кейна в чемпионате мира 2030 года станет серьёзным испытанием. Он призвал футболиста учесть опыт Криштиану Роналду и тщательно обдумать будущее своей международной карьеры. Об этом сообщает Goal.com .

Сейчас 33-летний Харри Кейн выступает за «Баварию» и сохраняет отличную спортивную форму. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии: на его счету 85 голов. Кейн также близок к тому, чтобы превзойти рекорд Питера Шилтона, сыгравшего за национальную команду 125 матчей.

Будущие крупные турниры и личные рекорды

По мнению специалистов, Кейн должен вывести команду на чемпионат мира 2026 года в качестве капитана, а также стать ключевой фигурой на чемпионате Европы 2028 года, который пройдёт в Англии. Из-за нехватки альтернатив на позиции центрального нападающего тренеры по-прежнему вынуждены рассчитывать на его услуги.

Однако с возрастом, как и любому футболисту, Кейну придётся уделять особое внимание физическому состоянию. Хотя такие легенды, как Криштиану Роналду и Лионель Месси, смогли существенно продлить свои карьеры, подобное долголетие остаётся исключением в мире футбола.

Физическое состояние и мнение Криса Уоддла

В интервью GOAL Крис Уоддл, сотрудничающий с БетБраин, отметил, что главным преимуществом Харри Кейна являются отсутствие зависимости от скорости и высокий футбольный интеллект. Тем не менее с возрастом замедление работы ног становится неизбежным процессом.

Уоддл привёл в пример выступления сборной Португалии на последних крупных турнирах и подчеркнул, что физическое состояние Криштиану Роналду уже перестало соответствовать требованиям футбола высочайшего уровня. Поэтому Харри Кейну необходимо реалистично оценить свои возможности в период до чемпионата мира 2030 года.