Громкое заявление: тренер «Нефтчи» рассказал об обещании хокиму и секрете крупной победы

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Громкое заявление: тренер «Нефтчи» рассказал об обещании хокиму и секрете крупной победы

В 19-м туре Суперлиги Узбекистана действующий чемпион из Ферганы «Нефтчи» на своем поле принял джизакскую «Согдиану» и оформил крупную и уверенную победу со счетом 3:0. Благодаря этому успеху ферганцы укрепили лидерство, оторвавшись от ближайшего преследователя «Пахтакора» на 6 очков.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Ислом Исмоилов дал развернутые и откровенные ответы на вопросы журналистов.

«Эта победа — подарок нашему хокиму»: анализ интенсивного и быстрого футбола

Тренер начал пресс-конференцию с посвящения победы и выразил удовлетворение скоростной игрой своих подопечных:

  • Особое посвящение: «Эту победу мы посвящаем хокиму нашей области Хайрулле Хаитбоевичу, который вчера был награжден орденом за самоотверженный труд нашим Уважаемым Президентом. Он вносит огромный вклад в развитие ферганского футбола. Ребята выполнили свое обещание»;

  • Один из лучших матчей сезона: «В первом тайме и в первые 20 минут второго мы показали интенсивный и быстрый футбол. Мы действовали на высоких скоростях в фазах перехода в атаку. Футбол, который нравится болельщикам, — это скорость. Я доволен игрой, мы не оставили сопернику никаких шансов».

Как удалось нейтрализовать лидера «Согдианы» Люпчо Дориева?

Отвечая на вопрос о том, как удалось остановить македонского легионера, являющегося главной ударной силой джизакцев, Исмоилов раскрыл конкретную тактику:

«Мы не ставим персонального опекуна против одного игрока. Но мы знали, что игра «Согдианы» строится вокруг Дориева. Поэтому мы обеспечили, чтобы в момент приема им мяча рядом сразу оказывались трое наших футболистов. Наши фланговые защитники отлично справились с установкой и полностью нейтрализовали Дориева», — сказал специалист.

Центральный матч против «Пахтакора» и ситуация с травмами

В преддверии принципиального противостояния тренер назвал медицинскую ситуацию в команде «болевой точкой»:

  • Отсутствие лидеров: «Из-за того, что ведущие игроки выбыли из строя, врачи делают все возможное для их восстановления, но их полное возвращение в строй к матчу против «Пахтакора» остается под вопросом»;

  • Тактика и вынужденные фланговые атаки: «Я сам не сторонник атаковать только через фланги. Но многие команды против нас глубоко обороняются вдесятером. Чтобы расшатать их оборону, приходится вынужденно делать передачи с флангов».

Содержательная и интенсивная игра, которую демонстрируют подопечные Ислома Исмоилова, показывает, что «Нефтчи» уверенно идет к очередному чемпионству.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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