Лука Модрич раскрыл секрет своей карьеры в «Милане» и уникального долголетия в спорте

Живая легенда мирового футбола, обладатель «Золотого мяча» Лука Модрич, несмотря на то, что разменял пятый десяток (41 год), продолжает выступать на высоком уровне в одной из сильнейших лиг Европы. Продолжая карьеру в стане итальянского гранда «Милана» после славных лет в мадридском «Реале», хорватский полузащитник поделился сутью столь долгой и результативной карьеры.

В интервью изданию Пианетамилан.it опытный плеймейкер откровенно рассказал о внутренней силе, которая ежедневно заставляет его выходить на тренировки и стремиться к новым победам.

Признание Модрича: «Вкус победы и 24-часовая любовь к своему делу»

Модрич подчеркивает, что за спортивной выносливостью и стабильностью не стоит какой-то волшебный рецепт — лишь безграничная страсть:

Неутолимое чувство победы: «Я всегда говорю: попробовав вкус победы однажды, тебе снова и снова хочется испытать это чувство. Именно это движет меня вперед», — говорит Модрич;

Отсутствие волшебного секрета: «Меня часто спрашивают, в чем секрет, но никакого секрета нет. Думаю, самое главное — любить то, что ты делаешь, и отдавать делу все силы»;

Жизнь футболом: Хорватская звезда отметил, что посвящает своей профессии — футболу — практически 24 часа в сутки: «Я живу своей работой почти круглосуточно. Это придает мне силы стремиться к новым победам и продолжать борьбу».

Прирожденная конкурентоспособность: Возраст — всего лишь цифра?

В то время как многие его ровесники уже повесили бутсы на гвоздь или перешли на тренерскую работу, Модрич ведет ожесточенную борьбу за место в основе в итальянской Серии А:

Удовольствие от конкуренции: «Потому что я очень азартный человек и мне всегда нравится соперничать с другими», — добавил он;

Новая страница в «Милане»: После 6 трофеев Лиги чемпионов и десятков титулов, завоеванных в Мадриде, Лука остается не только опытным наставником, но и движущей силой «россонери» на поле.

Такое преданное отношение Луки Модрича к спорту в очередной раз доказывает, что возрастные ограничения в современном спортивном мире — это всего лишь психологический барьер.