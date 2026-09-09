Мбаппе: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»

·60·Спорт
Мбаппе: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»

«Реал Мадрид» обыграл миланский «Интер» со счетом 2:1 в новом сезоне Лиги чемпионов. В составе мадридцев голом отметился и Кильян Мбаппе. После матча французский нападающий высказался о целях команды на сезон и личных наградах.

По словам Мбаппе, в этом сезоне «Реал Мадрид» должен действовать как единая команда еще больше, чем раньше.

«В этом сезоне мы хотим играть как настоящая команда, делать особенные вещи. Прошлый сезон выдался тяжелым. Надеюсь, в этом сезоне мы будем бороться как единое целое», — сказал Мбаппе.

Французский футболист также подчеркнул, что командные трофеи для него важнее личных наград. Он заявил, что предпочел бы выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», чем завоевать «Золотой мяч».

«Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов с «Реалом», а не «Золотой мяч»», — заявил нападающий.

Перед матчем с «Интером» Мбаппе также говорил, что основное внимание уделяет командному результату. Он подчеркнул, что его главная цель в «Реале» — помогать команде побеждать в матчах и завоевывать трофеи.

Реал МадридИнтерЧемпионлар лигиКилиан МбаппеФутболОлтин тўпМадрид
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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