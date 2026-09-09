Почему Моуринью остался недоволен победой над «Интером»?

В центральном матче Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» обыграл миланский «Интер» со счетом 2:1, однако главный тренер «сливочных» Жозе Моуринью выразил резкое недовольство сценарием прошедшей встречи. Португальский специалист открыто заявил, что за победным результатом на табло скрываются серьезные проблемы и излишний хаос на поле. Что же один из самых опытных тренеров мира назвал «безумием» в действиях своих подопечных, как была оценена новая роль Трента и какое сложное испытание ждет мадридцев впереди? В конце статьи мы расскажем о главной интриге — расчетах Моуринью на плей-офф и всех деталях следующего выездного матча «Реала».

«Безумная игра» и потеря контроля: критическая оценка Моуринью

На пресс-конференции тренер не стал ограничиваться радостью от рядовой победы и подверг критике открытый и сумбурный характер матча:

«Счет мог быть 6:6»: Жозе отметил, что у обеих команд было невероятно много голевых моментов, и поединок вполне мог завершиться с теннисным счетом 6:6;

Недовольство отсутствием контроля: Тренер подчеркнул, что ему совершенно не по душе такой хаотичный, «безумный» футбол, и он не хочет зависеть от случайных и чудесных спасений вратаря;

Идеальная формула победы: Португальский стратег заявил, что даже забивая много голов, команда обязана полностью контролировать каждый клочок поля.

«У нас было достаточно возможностей забить еще больше. Игра была абсолютно безумной, и мне это совсем не нравится. Предпочитаю полностью контролировать ситуацию и не полагаться на чудеса вратаря», — приводит слова Моуринью издание АС.

Тактические эксперименты: Трент на новой позиции, а Вальверде в опорной зоне

Тренер отдельно отметил тактические перестановки в составе «Реала» по ходу матча:

Трент в центре полузащиты: Наставник поблагодарил Трента Александра-Арнольда за тяжелую работу в центре поля, но не стал скрывать, что его природные данные не идеально подходят для этой позиции;

Тактическая чуткость Вальверде: Федерико Вальверде стал ключевой фигурой в поддержании командной плотности и идеальном понимании тактической структуры на поле;

Сила соперника: Моуринью добавил, что «Интер» — это очень сильная команда с разнообразным тактическим арсеналом, играть против которой и сохранять оборону было крайне сложно.

Следующий шаг «Реала» в ЛЧ

Самый важный вопрос, который интересует многих болельщиков — каковы шансы «Реала» на плей-офф после этой нервной победы и когда состоится следующий матч. Главный вывод заключается в том, что начать турнир с трех очков было психологически важным достижением для Моуринью. По мнению тренера, этот успех на шаг приблизил команду к следующему раунду, и теперь для оформления путевки в плей-офф потребуется приложить чуть меньше усилий в оставшихся матчах. Во втором туре Лиги чемпионов «королевский клуб» ждет еще одно серьезное испытание — мадридцы отправятся в гости к известному итальянскому клубу «Рома».

Как вы считаете, оправдало ли себя решение Жозе Моуринью выпустить Трента в центре поля в матче против «Интера», или для этой позиции больше подошел бы другой хавбек? Сможет ли «Реал» вернуться из Рима с тремя очками в следующем туре? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной футбольной новостью с фанатами «Реала»!